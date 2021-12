Ashes: इस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, ऋषभ पंत समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा

हर खिलाड़ी का सपना होता है कि उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू हो और वो भी किसी यादगार रिकॉर्ड के साथ. ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी के साथ भी. उन्हें एशेज सीरीज 2021-22 में इंग्लैंड के खिलाफ गाबा टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला. इस मुकाबले मे कैरी ने विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन के साथ रिकॉर्ड कायम कर दिया.

इसी के साथ उन्होंने भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर सीएमडब्ल्यू रीड और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई एचबी ताबेर की भी बराबरी कर ली है.

कैच के मामले में सबको पीछे छोड़ा

दरअसल, अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने कुल 8 कैच लिए. यह उपलब्धि अब तक टेस्ट क्रिकेट में कोई भी हासिल नहीं कर सका है. इससे पहले ऋषभ पंत, रीड और ताबेर समेत 6 दिग्गजों ने अपने डेब्यू टेस्ट में 7-7 कैच लपके थे.

सबसे ज्यादा शिकार के रिकॉर्ड की बराबरी

एलेक्स कैरी ने अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में कुल 8 ही बल्लेबाजों का शिकार बनाया. इस तरह उन्होंने डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा शिकार के मामले में सीएमडब्ल्यू रीड और एचबी ताबेर की भी बराबरी कर ली है. अब यह तीनों ही विकेटकीपर डेब्यू टेस्ट में 8-8 शिकार के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर काबिज हैं. इस मामले में भी एलेक्स कैरी ने ऋषभ पंत समेत 7 दिग्गजो को पीछे छोड़ा है. इन सभी ने अपने डेब्यू टेस्ट में 7-7 शिकार किए थे.

Welcome to Test cricket, Alex Carey!



Beautifully bowled from Josh Hazlewood and the new keeper has his first catch.#Ashes | @VodafoneAU pic.twitter.com/DVoAgishxs