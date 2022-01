IND vs SA Test: इंग्लैंड की बार्मी आर्मी का कोहली की बैटिंग पर कमेंट, इंडियन फैन्स ने किया पलटवार

भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. तीन टेस्ट की सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शानदार पारी खेली. इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन इसी बीच इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने इस पर एक कमेंट किया है. इस पर भारतीय और कोहली के फैंस भी पलटवार कर रहे हैं.

दरअसल, कैपटाउन टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली काफी रंग में नजर आए और उन्होंने संभलकर खेलते हुए फिफ्टी भी जड़ दी. कोहली ने 201 बॉल पर 79 रनों की पारी खेली. उन्होंने पारी में 12 चौके और एक छक्का भी लगाया. हालांकि,कोहली शतक लगाने से चूक गए. वे नवंबर 2019 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं लगा सके हैं.

भारतीय फैन ने दिया करारा जवाब

इस पारी को लेकर बार्मी आर्मी ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में पोस्ट की है. उन्होंने 79 रनों की पारी को बहुत ही कमजोर आंका है. इस पर भारतीय फैंस ने भी जमकर पलटवार किए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि हम भी इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शतक लगाते हुए देखना चाहते हैं.

वहीं, बार्मी आर्मी के ट्वीट पर एक अन्य यूजर ने लिखा- साल 2021 में इंग्लैंड के 54 खिलाड़ी बगैर खाता खोले आउट हुए थे. इंग्लैंड नहीं डकलैंड टीम है. एक अन्य यूजर ने कहा कि इस पारी से कोहली के रिकॉर्ड नहीं बदल जाएंगे. एक अन्य भारतीय फैन ने कहा कि 1 जून 2006 के बाद इंग्लैंड ने 70 टेस्ट हारे हैं. इंतजार करो अब होबार्ट में 71वां टेस्ट भी हारेगी.

The wait indeed continues... just like maiden Test century of Joe Root in Australia. 😉