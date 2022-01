IND vs SA: टॉस के मामले में भारतीय टीम का बड़ा कारनामा, 8 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में टॉस जीतकर इतिहास रच दिया है. तीन टेस्ट की सीरीज का यह मैच काफी अहम है. 11 जनवरी से खेले जा रहे इस निर्णायक टेस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. टीम इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में यह लगातार 10वीं बार टॉस जीता है.

इंटरनेशनल मैचों में लगातार 10वीं बार टॉस जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है. इसी के साथ उसने अपने ही करीब 8 साल पुराने रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. दरअसल, भारतीय टीम ने दूसरी बार इंटरनेशनल मैचों में लगातार 10वीं बार टॉस जीता है. इससे पहले 18 दिसंबर 2013 से 26 फरवरी 2014 तक इंटरनेशनल मैचों में लगातार 10वीं बार टॉस जीता था.

पिछला टॉस अफगानिस्तान के खिलाफ हारा था

मौजूदा समय में भारतीय टीम ने पिछला टॉस 3 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान के खिलाफ हारा था. यह टी20 मैच था, जो वर्ल्ड कप के तहत अबु धाबी में खेला गया था. इसके बाद से भारतीय टीम ने किसी भी इंटरनेशनल मैच में टॉस नहीं हारा है. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में 10वीं बार टॉस जीता है.

वहीं, 8 साल पहले भारतीय टीम ने 18 दिसंबर को जोहानिसबर्ग टेस्ट में पहला टॉस जीता था. इसके बाद 26 फरवरी 2014 को बांग्लादेश के खिलाफ फतुल्लाह वनडे में 10वीं बार टॉस जीता था. तब भारतीय टीम ने पहला टॉस साउथ अफ्रीका में जीता था, लेकिन इस बार 10वां टॉस अफ्रीकी जमीन पर जीता है.

Virat Kohli returns and wins the toss – India have opted to bat.



Good decision? 🤔



Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺#WTC23 | https://t.co/Wbb1FE1P6t pic.twitter.com/Ng6tDtiEYA