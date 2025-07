ENG vs IND 3rd Test Playing 11: भारत-इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का शुरुआती मुकाबला लीड्स में हुआ, जहां भारतीय टीम ने बतौर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया. वहीं, एजबेस्टन में हुए मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया. लेकिन ये दोनों ही ख‍िलाड़ी अपने प्रदर्शन से टीम के ल‍िए कोई खास योगदान नहीं कर पाए.

खास बात यह है कि दोनों ही ऑलराउंडर्स का गेंदबाजी में कप्तान शुभमन ग‍िल कोई खास उपयोग भी नहीं कर पाए. अब गुरुवार (9 जुलाई) को भारतीय टीम लॉर्ड्स के ऐत‍िहास‍िक मैदान में उतरेगी, तो टीम कॉम्ब‍िनेशन कैसा होगा यह बड़ा सवाल होगा.

The world's No.1 Test bowler is back at the @HomeOfCricket, and mind you, he knows his stats really well 😀#TeamIndia #ENGvIND | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/j7ToBp4bUW