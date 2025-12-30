WPL को लगे एकसाथ 3 झटके, एलिस पेरी समेत इन खिलाड़ियों का खेलने से किया इनकार, जानें वजह

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम की प्रमुख ऑलराउंडर एलिस पेरी ने निजी कारणों के चलते महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. 2024 की चैंपियन RCB ने उनकी जगह भारतीय ऑलराउंडर सयाली सतघरे को टीम में शामिल किया है.

एलिस पेरी ने 2024 में RCB की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. वह WPL इतिहास में एक पारी में छह विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज भी बनी थीं. WPL में खेले गए 25 मैचों में इस अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने 972 रन बनाए हैं, जिसमें आठ अर्धशतक शामिल हैं, वहीं उन्होंने 8.25 की इकॉनमी रेट से 14 विकेट भी लिए हैं.

सयाली सतघरे इससे पहले गुजरात जायंट्स टीम का हिस्सा थीं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था. पिछले महीने हुई नीलामी में वह 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अनसोल रहीं, लेकिन पेरी के बाहर होने से अब उन्हें RCB में खेलने का मौका मिला है. इस बदलाव के बाद RCB के पास विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर अब केवल दक्षिण अफ्रीका की नादिन डी क्लर्क ही बची हैं.

RCB अपने अभियान की शुरुआत 9 दिसंबर को दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ करेगी. यह मुकाबला नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा.

सदरलैंड और नॉरिस भी टूर्नामेंट से बाहर

ऑस्ट्रेलिया की एक और ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड और अमेरिका की तेज गेंदबाज तारा नॉरिस ने भी इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है. निजी कारणों से एनाबेल सथरलैंड अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं खेलेंगी. उनकी जगह लेग स्पिनर अलाना किंग को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर टीम में शामिल किया गया है.

अलाना किंग ने पिछले सीजन यूपी वॉरियर्ज के लिए केवल एक मैच खेला था, जिसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया था. इसी साल महिला वर्ल्ड कप में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में सात विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनने का कारनामा किया था. इंदौर के होलकर स्टेडियम में उन्होंने 7 ओवर में 2 मेडन, 18 रन देकर 7 विकेट झटके थे.

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर चार्ली नॉट को 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर यूपी वॉरियर्ज ने साइन किया है. हालांकि वह अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अनकैप्ड हैं, लेकिन विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में वह एक उपयोगी ऑलराउंडर साबित हुई हैं. ब्रिस्बेन हीट के लिए 68 मैचों में उन्होंने 775 रन बनाए हैं और 28 विकेट भी लिए हैं. इसके अलावा वह विमेंस हंड्रेड में लंदन स्पिरिट और साउदर्न ब्रेव टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.

यूपी वॉरियर्ज अपने अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को जायंट्स के खिलाफ करेगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स दिन के दूसरे मुकाबले में नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी.

