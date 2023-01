स्टार प्लेयर का चौंकाने वाला फैसला, लीग क्रिकेट के लिए लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास

दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने ‘टी20 और अन्य छोटे प्रारूपों’ पर ध्यान देने के लिए तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. साल 2016 में पदार्पण के बाद से 33 साल के प्रिटोरियस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय, 27 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और तीन टेस्ट मैच खेले.



पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में 17 रन पर पांच विकेट चटकाकर प्रिटोरियस ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.



33 साल के प्रिटोरियस ने सोमवार को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) की ओर से जारी बयान में कहा, ‘कुछ दिन पहले मैंने अपने क्रिकेट करियर के सबसे कड़े फैसलों में से एक किया. मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है.’



#Proteas all-rounder Dwaine Pretorius retires from international cricket 🇿🇦



"I made one of the toughest decisions of my cricketing career. I have decided to retire from all forms of international cricket." - Pretorius 🗨️



Full statement 🔗 https://t.co/2MgXNFqePe#BePartOfIt pic.twitter.com/N4pX987Ktr