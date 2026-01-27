scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप इतने करोड़ में बिकी, टीम इंड‍िया से भी है खास कनेक्शन

म‍हान क्रिकेट ख‍िलाड़ी डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप करोड़ों में ब‍िकी है. खास बात यह कैप उन्होंने भारत के एकमात्र दौरे पर पहनी थी. डॉन का जन्म 27 अगस्त 1908 ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के कूटामुंड्रा में जन्म हुआ था. 25 फरवरी 2001 को उनका निधन हो गया था.

Advertisement
X
डोनाल्ड ब्रैडमैन की कैप को गुमनाम शख्स ने खरीदा (Photo: Getty/ National Museum of Australia)
डोनाल्ड ब्रैडमैन की कैप को गुमनाम शख्स ने खरीदा (Photo: Getty/ National Museum of Australia)

क्रिकेट इतिहास की सबसे कीमती धरोहरों में से एक सर डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में नीलामी में AU$460,000 (2 करोड़ 90 लाख भारतीय रुपए) में बिक गई. यह कैप भारत की आजादी के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली टेस्ट सीरीज के दौरान पहनी गई थी.

यह नीलामी क्वींसलैंड स्थित लॉयड्स ऑक्शन (Lloyds Auctions) द्वारा कराई गई, जहां इसे एक गुमनाम खरीदार ने खरीदा. नीलामी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ली हैम्स ने इसे क्रिकेट की बहुत ही दुर्लभ चीज (holy grail of cricket) बताया. 
यह भी पढ़ें: करोड़ों में बिकी डॉन ब्रैडमैन की बैगी कैप... 76 साल पहले पहनी थी आखिरी बार

ब्रैडमैन ने यह कैप 1947-48 में भारत के खिलाफ अपनी आखिरी घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान पहनी थी. सीरीज के बाद उन्होंने यह कैप भारतीय टीम के ओपनिंग गेंदबाज रंगा सोहोनी को उपहार में दी थी. सोहोनी का परिवार पिछले 75 वर्षों से इस कैप को अपने पास रखे हुए था और इसे कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill
न्यूजीलैंड के सामने ब्रैडमैन बन जाते हैं शुभमन गिल, घर में हर बार वनडे में धोया
Shubman Gill
ओवल में भारत के नाम 2 जीत, ग‍िल बनेंगे 'इत‍िहास-पुरुष'... टूटेंगे इन 3 द‍िग्गजों के रिकॉर्ड्स?
Zaheer Abbas
'एश‍ियन ब्रैडमैन' क्यों कहा जाता था ये PAK बल्लेबाज? सच‍िन-गावस्कर भी रह गए कोसों पीछे
Gill Break Record
तीसरे टेस्ट में Gill कर सकते हैं ये कारनामा!
Gill Record
3rd Test Match में Gill रच सकते हैं इतिहास!

ली हैम्स के अनुसार- यह कैप तीन पीढ़ियों तक पूरी तरह सुरक्षित रखी गई थी. परिवार के नियमों के मुताबिक, किसी सदस्य को 16 साल की उम्र के बाद ही इसे देखने की अनुमति मिलती थी, वह भी सिर्फ पांच मिनट के लिए.

Advertisement

हालांकि रंगा सोहोनी ने भारत की 1947-48 की ऑस्ट्रेलिया दौरे की सीरीज में केवल पहला टेस्ट खेला और उसमें विकेट नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने उस मैच की पहली गेंद फेंकी थी. यही वजह है कि उन्हें पोस्ट-कोलोनियल (ब्रिट‍िश राज के बाद का युग) युग की पहली गेंदबाजी करने वाला भारतीय गेंदबाज माना जाता है.
यह भी पढ़ें: Debut of the Don: ब्रैडमैन का डेब्यू क्यों नहीं यादगार..? 94 साल पहले मिला जख्म अब तक नहीं भरा

इस बैगी ग्रीन कैप के अंदर 'D.G. Bradman' और 'S.W. Sohoni' के नाम अंकित हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्रेस्ट के नीचे '1947-48' कढ़ाई में लिखा है. यह उन 11 बैगी ग्रीन कैप्स में से एक है, जिन्हें ब्रैडमैन ने अलग-अलग सीरीज में पहना था. उस दौर में खिलाड़ी हर सीरीज के लिए नई कैप पहनते थे.

इससे पहले ब्रैडमैन की 1928 में पहनी गई पहली बैगी ग्रीन कैप 2020 में AU$450,000 में बिकी थी. वहीं, बैगी ग्रीन से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दिवंगत शेन वॉर्न के नाम है, जिनकी कैप 2020 में ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस बुशफायर अपील के लिए AU$1,007,500 में नीलाम हुई थी.

ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 52 टेस्ट खेलने वाले ब्रैडमैन का एवरेज 99.94 का था, जो अब तक अटूट  है. इस बेहतरीन एवरेज के साथ ब्रैडमैन ने कुल 6996 रन बनाए. उन्होंने करियर में कुल 6 तिहरे शतक जमाए. ब्रैडमैन जैसी प्रतिभा अब तक क्रिकेट में दूसरी नहीं हुई है.डॉन का जन्म 27 अगस्त 1908 ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के कूटामुंड्रा में जन्म हुआ था. 25 फरवरी 2001 को उनका निधन हो गया था 

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement