BPL: मैच शुरू होने से पहले मैदान में आया इस दिग्गज को हार्ट अटैक, अस्पताल में निधन

बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के एक मुकाबले से पहले शनिवार को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई. ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जाकी का शनिवार को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अचानक गिरने के बाद निधन हो गया. जाकी अपनी टीम के राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ उद्घाटन मुकाबले से कुछ मिनट पहले ही मैदान पर गिर पड़े.

और पढ़ें

टीम स्टाफ और मेडिकल कर्मियों ने तुरंत उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया, जिसके बाद एंबुलेंस के जरिए उन्हें अल हरामाइन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बीसीबी के मुख्य चिकित्सक देबाशीष चौधरी ने उनके निधन की पुष्टि की.

The Bangladesh Cricket Board deeply mourns the passing of Mahbub Ali Zaki (59), Specialist Pace Bowling Coach of the BCB Game Development Department and Assistant Coach of Dhaka Capitals in the Bangladesh Premier League (BPL) T20 2026.



He passed away today, 27 December 2025, in… pic.twitter.com/p1ImtCNX0G — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 27, 2025

जाका को नहीं थी कोई दिक्कत

इस अचानक हुई घटना से स्टेडियम में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए. ढाका टीम के अधिकारियों ने बताया कि घटना से पहले जाकी ने किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या की शिकायत नहीं की थी. ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जाकी के स्टेडियम में गिरने की खबर फैलते ही बीपीएल की कई टीमों के खिलाड़ी शनिवार को सिलहट के अस्पताल पहुंच गए.

सिलहट टाइटन्स, नोआखाली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के खिलाड़ी भी उन लोगों में शामिल थे, जो अल हरामाइन अस्पताल पहुंचे. जाकी उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने 2016 टी20 वर्ल्ड कप (भारत) के दौरान तस्कीन अहमद के बॉलिंग एक्शन पर उठे सवालों के बाद उनके साथ करीब से काम किया था.

Advertisement

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'बीसीबी गेम डेवलपमेंट के स्पेशलिस्ट पेस बॉलिंग कोच महबूब अली जाकी के निधन पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गहरा शोक व्यक्त करता है. आज सिलहट में उनका निधन हो गया. उनकी उम्र 59 वर्ष थी.'

एक पूर्व तेज़ गेंदबाज़, जाकी ने नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में कोमिला ज़िला का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने ढाका प्रीमियर डिविजन क्रिकेट लीग में भी हिस्सा लिया और आबाहनी तथा धानमंडी जैसे शीर्ष क्लबों के लिए खेला.अपने खेल करियर के बाद महबूब अली जाकी ने खुद को कोचिंग और खिलाड़ी विकास के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने 2008 में बीसीबी के साथ हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में जुड़कर देश में तेज़ गेंदबाज़ी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

---- समाप्त ----