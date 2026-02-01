5 छक्के, 6 चौके... देवदत्त पडिक्कल ने रणजी मैच में बल्ले से किया धुआं-धुआं, कर्नाटक को दिलाई यादगार जीत

कर्नाटक ने मोहाली के आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 की सबसे सनसनीखेज जीतों में से एक दर्ज कर इतिहास रच दिया. दो से भी कम सेशन में 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करना बेहद मुश्किल होता है, वो भी घरेलू मैदान पर खेल रही पंजाब की मजबूत टीम के खिलाफ. लेकिन कर्नाटक ने दबाव में बेहतरीन जज्हाू दिखाया और मुकाबला अपने नाम कर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया.

और पढ़ें

विकेट से मदद मिल रही थी और पंजाब के गेंदबाज लगातार सवाल खड़े कर रहे थे. ऐसे समय में कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाला और एक ऐसी पारी खेली, जिसे इस रणजी सीजन की यादगार पारियों में गिना जाएगा. पडिक्कल ने महज 85 गेंदों में नाबाद 120 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और छह चौके शामिल रहे. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला. जहां जरूरत पड़ी, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला, तो पंजाब के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किए.

Karnataka Win 👏



They qualify for the quarters & the celebrations say it all 👌



Captain Devdutt Padikkal finishes it off in style and remains unbeaten on 120*(85)💥



What a brilliant performance & what a fantastic chase 🔥



Scorecard ▶️ https://t.co/yY9bAnzUIX@IDFCFIRSTBank… pic.twitter.com/QxyI9eLQ06 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 1, 2026

देवदत्त पडिक्कल ने ना सिर्फ रन बनाए, बल्कि टीम के ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास भी भर दिया. पडिक्कल को मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का भी अहम साथ मिला, जिससे कर्नाटक लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ता रहा. जैसे-जैसे रन घटते गए, स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें तेज होती चली गईं. अंततः कर्नाटक ने पांच विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. देख जाए तो कर्नाटक ने 27.5 ओवरों में ही टारगेट चेज कर लिया.

Advertisement

इस जीत के साथ कर्नाटक ने ग्रुप बी में अपने अभियान का शानदार अंत किया. टीम ने कुल 27 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालफाई किया. इस ग्रुप में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि कर्नाटक ने अपने दमदार प्रदर्शन से अंतिम आठ में जगह बनाई. अब क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक के सामने और भी बड़ी चुनौती होगी.

देवदत्त पडिक्कल की अगुवाई वाली टीम का सामना मुंबई से होगा, जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही है. हालांकि, पंजाब के खिलाफ इस ऐतिहासिक जीत के बाद कर्नाटक का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा और टीम मुंबई को कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

देवदत्त पडिक्कल की यह इनिंग्स ना सिर्फ कर्नाटक के रणजी सफर में अहम साबित हुई, बल्कि यह भी दिखाती है कि बड़े मंच पर कप्तान ने जिम्मेदारी उठाते हुए कैसे टीम को संकट से बाहर निकाला जा सकता है. रणजी ट्रॉफी का यह मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का शेड्यूल

6 फरवरी से- झारखंड vs उत्तराखंड

6 फरवरी से- मध्य प्रदेश vs जम्मू- कश्मीर

6 फरवरी से- बंगाल vs आंध्र

6 फरवरी से- मुंबई vs कर्नाटक

---- समाप्त ----