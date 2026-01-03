scorecardresearch
 
आग उगल रहा देवदत्त पडिक्कल का बल्ला... विजय हजारे ट्रॉफी में फिर जड़ दिया शतक

देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में धूम मचा दी है. कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने त्रिपुरा के खिलाफ भी धमाकेदार शतक जड़ा. मौजूदा संस्करण में पडिक्कल का ये चौथा शतक रहा.

देवदत्त पडिक्कल की शानदार फॉर्म जारी है. (Photo: Screengrab/@BCCI)
देवदत्त पडिक्कल की शानदार फॉर्म जारी है. (Photo: Screengrab/@BCCI)

कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का सबूत देते हुए 3 जनवरी (शनिवार) को त्रिपुरा के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच में शतक जड़ा.

ओपनिंग करने उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 120 गेंदों पर 108 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. लिस्ट-ए क्रिकेट में पडिक्कल का ये 13वां शतक रहा. पडिक्कल की शतकीय पारी के दम पर कर्नाटक ने निर्धारित 50 ओवरों में सात विकेट पर 332 रन बनाए.

विजय हजार ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में पडिक्कल ने पांच पारियां खेली हैं, जिसमें से चार में उन्होंने शतक जड़े. खास बात यह है कि पडिक्कल के अब तक के सभी 13 लिस्ट-ए शतक सिर्फ विजय हजारे ट्रॉफी में ही आए हैं. इसी के साथ वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

उन्होंने इस मामले में कर्नाटक के मौजूदा कप्तान मयंक अग्रवाल (12) को पीछे छोड़ दिया. विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियो की सूची में अब देवदत्त पडिक्कल से आगे केवल अंकित बावने और ऋतुराज गायकवाड़ हैं. इस टूर्नामेंट में बावने ने 15 और ऋतुराज ने 14 शतक जड़े हैं.

25 साल के देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अब तक पांच पारियों में 102.80 की औसत से 514 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक शामिल रहे. पडिक्कल मौजूदा संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. पडिक्कल भारत के लिए 2 टेस्ट मैच और 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 90 और टी20 इंटरनेशनल में 38 रन बनाए.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में देवदत्त पडिक्कल
147 रन बनाम झारखंड, 24 दिसंबर 2025, अहमदाबाद
124 रन बनाम केरल, 26 दिसंबर 2025, अहमदाबाद
22 रन बनाम तमिलनाडु, 29 दिसंबर 2025, अहमदाबाद
113 रन बनाम पुडुचेरी, 31 दिसंबर 2025, अहमदाबाद
108 रन बनाम त्रिपुरा, 3 जनवरी 2026, अहमदाबाद

---- समाप्त ----
