Deepak Chahar, IND Vs SL: श्रीलंका सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, चोट की वजह से बाहर हुए दीपक चाहर

Deepak Chahar, IND Vs SL: श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली टी-20 सीरीज़ से पहले ही भारतीय टीम को झटका लगा है. टीम इंडिया के पेसर दीपक चाहर चोट के चलते टी-20 सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज़ में दीपक को चोट लगी थी.

दीपक चाहर को लेकर जानकारी है कि उनकी दाई जांघ में खिंचाव हुआ था, जिसके कारण उन्होंने टीम इंडिया का बायो-बबल छोड़ दिया है. दीपक चाहर अब नेशनल क्रिकेट अकादमी में जाएंगे, जहां पर वह 5-6 हफ्ते के लिए रिहैब में रहेंगे.

कब लगी थी चोट?

कोलकाता में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में दीपक चाहर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके चलते वह अपना ओवर भी पूरा नहीं कर पाए थे. दीपक चाहर तब पूरे मैच से ही बाहर हो गए थे.

माना जा रहा है कि अब वह सीधा आईपीएल में ही सामने आ सकते हैं. दीपक चाहर को हाल ही में हुए मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपये की कीमत देकर खरीदा है, वह पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहे हैं.

