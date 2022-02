Deepak Chahar, Ind Vs Wi T20: खिंचाव के चलते मैदान से बाहर गए दीपक चाहर, ओवर भी पूरा नहीं कर पाए

Deepak Chahar, Ind Vs Wi T20: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे तीसरे टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई. भारतीय टीम जब बॉलिंग कर रही थी, उस वक्त पारी के तीसरे ओवर में दीपक चाहर ‘चोटिल’ हो गए. जब वह बॉल फेंकने के लिए दौड़ रहे थे, तब उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आया और वह बीच में ही रुक गए. बाद में उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा.

दीपक चाहर जब अपना रनअप ले रहे थे, उस वक्त उनके पैरों में खिंचाव आया. दीपक चाहर ने तुरंत बॉल फेंकी और मैदान पर ही लेट गए. दीपक को मैदान पर लेटता हुआ देख भारतीय टीम के फिजियो नितिन पटेल भी तुरंत मैदान में दौड़कर आए. दीपक चाहर की जगह मोहम्मद सिराज फील्डिंग करने आए.

