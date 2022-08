Deepak Chahar Ind Vs Zim 2nd ODI Match: 'देख रहा है ना दीपक...', जिसने जिताया मैच वही बाहर, केएल राहुल पर भड़के फैन्स

टीम इंडिया ने शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना दूसरा वनडे मैच खेला. टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने इस मैच में भी टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया. भारत ने इस मैच में अपनी टीम में एक बदलाव किया, जिसपर फैन्स काफी नाराज़ हुए. क्योंकि पिछले मैच के हीरो रहे दीपक चाहर को दूसरे वनडे में नहीं खिलाया गया है.

कप्तान केएल राहुल ने जब टॉस जीता, उसके बाद बॉलिंग का फैसला लिया. यहां जब उनसे टीम पूछी गई तो उन्होंने एक बदलाव की जानकारी दी. प्लेइंग-11 में दीपक चाहर की जगह तेज़ गेंदबाज़ शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया. हालांकि, कप्तान राहुल ने यह नहीं बताया कि दीपक चाहर को बाहर क्यों किया गया.

बता दें कि आईपीएल 2022 से पहले दीपक चाहर को चोट लग गई थी, जिसके बाद अब जाकर उन्होंने वापसी की. वापसी के बाद पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट झटके और हीरो बने. लेकिन इस मैच में वह प्लेइंग-11 से बाहर हो गए. हालांकि, माना यह भी जा रहा है कि दीपक चाहर को हल्का-सा निगल हुआ है, इस वजह से वह नहीं खेल पाए.

सोशल मीडिया पर फैन्स ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए और कोई ठोस कारण ना मिलने की वजह से सिलेक्शन को लेकर भड़क भी गए. फैन्स ने लिखा कि शार्दुल के लिए दीपक चाहर को बाहर कर दिया, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं था.

Deepak Chahar misses out today, reason not told. Maybe he did extremely well in the last game and …… — Bhawana (@bhawnakohli5) August 20, 2022

They are trying to handle Deepak chahar's work load. #ZIMvIND — Nikhil Sharma (@nikss26) August 20, 2022

कुछ फैन्स ने लिखा कि केएल राहुल घटिया कप्तानी कर रहे हैं, एक बार फिर से बॉलिंग चुनी और दीपक को भी बाहर कर दिया. ये किस तरह की कप्तानी है. कुछ फैन्स ने पंचायत सीरीज़ का मीम्स भी बनाया और लिखा देख रहा ना दीपक कैसे तुझे बाहर किया गया है.

आपको बता दें कि पहले वनडे मैच में दीपक चाहर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. उन्होंने 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे. दीपक चाहर अभी तक भारत के लिए 8 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 13 विकेट हैं.

दूसरे वनडे में यह है टीम इंडिया की प्लेइंग-11: शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, केएल राहुल (कप्तान), दीपक हुड्डा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णा, मोहम्मद सिराज