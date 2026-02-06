श्रीलंका ने PAK को याद दिलाया 17 साल पुराना एहसान... क्या भारत से मैच होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसने क्रिकेट जगत में उत्साह और सस्पेंस का माहौल पैदा कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब तक टीम को 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति नहीं दी है. अगर PCB इस मैच से इनकार करता है, तो न केवल टूर्नामेंट के अंक प्रभावित होंगे, बल्कि पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन की संभावनाएं भी खतरे में पड़ सकती हैं.

इसी बीच, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने दो-पृष्ठ के पत्र में पाकिस्तान से सीधा आग्रह किया है- 'इस प्रतिष्ठित मैच में खेलें, टूर्नामेंट का रोमांच और करोड़ों फैन्स का उत्साह बरकरार रखें.' SLC ने स्पष्ट किया कि टिकट बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है और भारत-पाक मुकाबले को लेकर सार्वजनिक मांग और उत्साह असाधारण है.'

पत्र में SLC ने याद दिलाया कि श्रीलंका हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है. बोर्ड ने 2009 के लाहौर हमले का जिक्र किया, जब उनके खिलाड़ी पाकिस्तान में हमला झेल चुके थे और इसके बावजूद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा किया. वहीं, नवंबर 2025 में इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बावजूद श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया. अब वही समर्थन PCB से अपेक्षित है.

2009 लाहौर हमला- एम्बुलेंस में श्रीलंकाई खिलाड़ी थिलन समरवीरा, साथ में पत्नी और बेटी. (Photo, Getty)

SLC ने यह भी कहा कि अगर मैच नहीं हुआ, तो सिर्फ SLC ही नहीं, देश के पर्यटन और आर्थिक हित भी भारी नुकसान में होंगे. बोर्ड ने लिखा, 'सुरक्षा, पेशेवर व्यवस्था और तटस्थता की पूरी गारंटी है. हम गंभीरता से अनुरोध करते हैं कि PCB इस प्रतिष्ठित मुकाबले को खेलने का फैसला पुनर्विचार करे.'

पत्र में यह भी साफ किया गया कि SLC ने हमेशा पाकिस्तान के साथ सहयोग और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में समर्थन दिखाया है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हों. 2009 और 2025 के हमलों के बावजूद श्रीलंका ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को निभाया और खेल के व्यापक हित में पाकिस्तान का साथ दिया.

अब सारा ध्यान मोहसिन नकवी पर है. PCB का फैसला केवल इस मैच तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत-पाक क्रिकेट संबंधों और भविष्य में सहयोग की दिशा पर भी असर डालेगा. SLC ने स्पष्ट किया कि वे आशा करते हैं कि PCB भी वही समर्थन और खेल भावना दिखाए, जो पहले उन्हें श्रीलंका से मिला.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुकाबला केवल खेल का नहीं है, बल्कि आर्थिक, पर्यटन और लाखों क्रिकेट फैन्स के उत्साह का भी मामला है. SLC की पहल यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी, पेशेवर रवैया और खेल भावना हमेशा सर्वोच्च हैं.

क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब PCB पर टिकी हैं. SLC का संदेश स्पष्ट है- 'खेल भावना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का सम्मान करें, और भारत-पाक मुकाबला तय समय पर खेलें.'

