ओलंपिक में भी लगेंगे चौके-छक्के? क्रिकेट को शामिल कराने के लिए ICC ने की तैयारी

टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics 2020) की भारी सफलता के बाद अब हर किसी की नज़रें आने वाले ओलंपिक पर टिकी हैं. इस बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कन्फर्म किया है कि साल 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट (Cricket) को शामिल किए जाने की कोशिश है.



आईसीसी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है, जिसके जिम्मे में ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने की प्रक्रिया का जिम्मा रहेगा. कोशिश रहेगी कि ओलंपिक 2028, 2032 और आने वाले अन्य ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाए.

ICC can confirm its intention to push for cricket's inclusion in the @Olympics, with the 2028 Games in Los Angeles being the primary target.



