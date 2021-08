जब से मेडल जीता हूं, तब से जेब में रखकर घूम रहा हूं...सम्मान समारोह में बोले गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा

टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौट आए हैं. सोमवार को पदक विजेता खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ. यहां से पदकवीर खिलाड़ी सीधे अशोका होटल पहुंचे, जहां उन्हें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया. इस सम्मान समारोह में गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें थीं और मंच पर आकर उन्होंने टोक्यो की कुछ दिलचस्प बातें शेयर कीं.

गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने मंच पर आकर पहले अपना मेडल दिखाया और कहा कि उस दिन से मैं अपना मेडल जेब में रखकर घूम रहा हूं. आज भी उसे दिखाना चाहता हूं. ये मेरा मेडल नहीं, पूरे देश का मेडल है. आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

नीरज बोले- मेडल के बाद ना सो पाया, ना खा पाया

आगे नीरज ने कहा कि जिस दिन से मेडल आया है, उस दिन से ना खा पाया हूं, ना सो पाया हूं. फाइनल मुकाबले के थ्रो पर नीरज ने कहा कि मुझे लगा कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो था, इसलिए ऐसा अहसास हुआ कि बेहतर किया हूं. यही वजह थी कि थ्रो के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा. मुझे लगता है आप अपना 100% दो और किसी से डरो नहीं.

लंबा हेयर स्टाइल कब से है?

बालों के सवाल पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि 10 साल की उम्र से बड़े बाल रख रहा हूं, लेकिन दो-तीन टूर्नामेंट में ये परेशान करने लगे, जिसके बाद बाल छोटे करा लिया. आखिर में नीरज ने कहा कि आप सब की दुआएं थीं. बहुत अच्छा लग रहा है. आगे और मेहनत करूंगा. मेहनत करके आगे और भी मेडल जीतूंगा.

क्या बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर?

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि ये शाम ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की शाम है. मैं सभी पदक विजेताओं को 135 करोड़ लोगों की तरफ़ से बधाई देता हूं. नीरज चोपड़ा आपने मेडल ही नहीं दिल भी जीता है. हमारे खिलाड़ियों का अगले ओलंपिक में और बेहतर प्रदर्शन होगा. हम आपके के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर चीजें आपको बेहतर से बेहतर मुहैया कराएंगे.

