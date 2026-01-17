scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चिन्नास्वामी स्टेडियम को कर्नाटक सरकार का ग्रीन सिग्नल... अब दोबारा होंगे IPL और इंटरनेशनल मुकाबले

IPL 2026 के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में दर्शकों की गूंज सुनाई देगी. सरकार ने स्टेडियम में मुकाबले कराने की सशर्त मंजूरी दे दी है. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पिछले साल जून में भगदड़ मच गई थी. ये भगदड़ आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान हुई थी.

Advertisement
X
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर होंगे आईपीएल मुकाबले (Photo: Getty Images)
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में फिर होंगे आईपीएल मुकाबले (Photo: Getty Images)

बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अब इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)  की वापसी तय हो गई है. कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को राज्य सरकार के गृह विभाग से मैचों के आयोजन के लिए आधिकारिक मंजूरी मिल गई है. यह मंजूरी कुछ शर्तों और नियमों के साथ दी गई है, जिन्हें पालन करना अनिवार्य है.

केएससीए ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि उसने सुरक्षा, भीड़-प्रबंधन और स्टेडियम संचालन से जुड़ी सभी आवश्यकताओं के लिए विस्तृत रोडमैप पहले ही विशेषज्ञ समीक्षा समिति के सामने पेश कर दिया है. केएससीए की ओर से कहा गया है, 'अनुमति सरकार और संबंधित अधिकारियों की ओर से निर्धारित शर्तों के अधीन है. केएससीए को भरोसा है कि वह सभी नियमों का पूरी तरह पालन करेगा.'

चिन्नास्वामी में मची थी भगदड़
4 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से स्टेडियम में किसी भी बड़े क्रिकेट मैच का आयोजन रोक दिया गया था. यहां तक कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले भी चिन्नास्वामी में आयोजित नहीं हुए. महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और आगामी पुरुष T20 विश्व कप के लिए भी बेंगलुरु को वेन्यू नहीं बनाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Naveen ul Haq
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये स्टार क्रिकेटर, IPL में मचाया था धमाल
Mustafizur Rahman
IPL से बाहर किए गए मुस्ताफिजुर रहमान को मुआवजा देगी KKR? रूलबुक क्या कहती है
Hyderabad's Aman Rao
कौन हैं अमन राव? जिन्होंने दोहरा शतक जड़ मचाई सनसनी, USA से खास कनेक्शन
Rajan Kumar
डोपिंग में फंसा ये क्रिकेटर... NADA ने लगाया बैन, RCB का हिस्सा रह चुका
Mustafizur Rahman
मुस्ताफिजुर रहमान को हटाने से भड़का बांग्लादेश, IPL टेलीकास्ट पर लगाया बैन
Advertisement

दिसंबर में कर्नाटक कैबिनेट ने आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए सशर्त मंजूरी दी थी. नई नियुक्त KSCA अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकता में स्टेडियम को पुनर्जीवित करना शामिल किया था. अब सरकार से आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद ये साफ हो चुका है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर दर्शकों के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी में है.

ICC के टूर्नामेंट शेड्यूल पहले से तय हैं, इसलिए इस वेन्यू पर अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की वापसी में थोड़ा समय लग सकता है. लेकिन इस साल के IPL में चिन्नास्वामी स्टेडियम मैचों की मेजबानी करता हुआ दिख सकता है. बेंगलुरु के क्रिकेट फैन्स के लिए यह एक बड़ी राहत और रोमांचक खबर है, जो लंबे समय से अपने पसंदीदा मैदान में मैचों के इंतजार में थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement