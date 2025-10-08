scorecardresearch
 

Feedback

CEAT Cricket Awards: रोहित शर्मा को मिला ये खास अवॉर्ड, सैमसन-अय्यर का भी जलवा, देखें फुल ल‍िस्ट

CEAT Cricket Awards में रोहित शर्मा को Champions Trophy 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान मिला. वहीं संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर का भी इस अवॉर्ड शो में जलवा दिखा. CEAT Cricket Awards विजेताओं की सूची में कई द‍िग्गजों के भी नाम शाम‍िल हैं.

Advertisement
X
CEAT क्रिकेट अवॉर्ड में रोहित शर्मा को भी सम्मान‍ित किया गया (PTI)
CEAT क्रिकेट अवॉर्ड में रोहित शर्मा को भी सम्मान‍ित किया गया (PTI)

CEAT Cricket Rating (CCR) अवॉर्ड्स का 27वां सीजन मंगलवार (7 अक्टूबर) को मुंबई में हुआ, जिसमें दुनियाभर के क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स लीडर्स को सम्मानित किया गया. इस मौके पर भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे.

38 वर्षीय रोहित को चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जिताने के लिए विशेष अवॉर्ड भी मिला. ध्यान रहे इस जीत के साथ रोहित के नेतृत्व में भारत ने लगातार दूसरी ICC ट्रॉफी जीती थी. इससे पहले जून 2024 में बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप का ख‍िताब भारत ने अपने नाम किया था. रोहित को यह अवॉर्ड  दिग्गज सुनील गावस्कर ने भेंट किया. 

रोहित शर्मा को भारत के ODI कप्तान पद से हटाए जाने के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी. गिल की पहली जिम्मेदारी 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जहां वो ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज में कमान संभालेंगे.  रोहित शर्मा और विराट कोहली को सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जो उनके चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली सीरीज है. 

Advertisement

देखें किसे मिला CEAT Cricket Awards
संजू सैमसन ने एशिया कप स्टार्स अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को पीछे छोड़ते हुए Men’s T20I Batter Of The Year का खिताब जीता, जबकि वरुण चक्रवर्ती को Men’s T20I Bowler Of The Year चुना गया. महिलाओं में भारत ने सभी अवॉर्ड्स पर कब्जा किया, जिसमें स्मृति मंधाना और दीप्ती शर्मा प्रमुख रही, हालांकि वे समारोह में मौजूद नहीं थीं क्योंकि भारतीय टीम महिला वर्ल्ड कप 2025 अभियान में बिजी है. 

सम्बंधित ख़बरें

rohit sharma in ceat awards 2025
'चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीतने के पीछे द्रव‍िड़...', रोहित ने दिया ऐसा बयान, क्या गंभीर से ठन गई है? 
ROHIT SHARMA
ऑस्ट्रेलिया में 10 रन बनाते ही रोहित रचेंगे इतिहास, कोहली-सचिन भी नहीं कर सके ऐसा  
VIRAT KOHLI ROHIT SHARMA
ODI वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे रोहित-विराट? कोहली के करीबी दोस्त ने खोल दिया राज 
India bowler Mohammed Siraj shares a joke with India coach Gautam Gambhir after day five of the Fifth Test Match between England and India
दिल्ली टेस्ट से पहले टीम इंडिया का कोच गंभीर के घर होगा 'डिनर सेशन', बनेगी स्ट्रेटजी! 
Virat Kohli and Rohit Sharma
कंगारुओं की धरती पर ‘किंग’ नहीं ‘हिटमैन’ का राज, आंकड़ों में देखें ऑस्ट्रेलिया में किसका सिक्का 
  • चैम्प‍ियंस ट्रॉफी विजेता के लिए विशेष सम्मान: रोहित शर्मा
  • लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: ब्रायन लारा
  • इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर: जो रूट
  • T20I बैटर ऑफ द ईयर: संजू सैमसन
  • T20I बॉलर ऑफ द ईयर: वरुण चक्रवर्ती
  • CEAT JioStar Award: श्रेयस अय्यर
  • पुरुषों के ODI बैटर ऑफ द ईयर: केन विलियमसन
  • पुरुषों के ODI बॉलर ऑफ द ईयर: मैट हेनरी
  • CEAT लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड: बी.एस. चंद्रशेखर
  • महिला बैटर ऑफ द ईयर: स्मृति मंधाना
  • महिला बॉलर ऑफ द ईयर: दीप्ती शर्मा
  • इमर्ज‍िंग प्लेयर ऑफ द ईयर: अंगकृष रघुवंशी
  • उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए अवॉर्ड: टेम्बा बावुमा
  • पुरुष टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर: प्रभात जयसूर्या
  • पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर: हैरी ब्रूक 
  • CEAT डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर: हर्ष दुबे

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement