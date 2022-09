Cameron Green Hardik Pandya: हार्दिक पंड्या को देखकर जीत का फॉर्मूला जान गए थे कैमरून ग्रीन, इस तरह मैच पलटा

Cameron Green Hardik Pandya: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ही घर में सीरीज का पहला मैच गंवा दिया है. तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला गया. इसमें भारतीय टीम को 4 विकेट से करारी शिकस्त मिली.

मैच के हीरो ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन रहे, जिन्होंने तूफानी अंदाज में अर्धशतक जमाया. मगर कैमरून ग्रीन को यह पारी खेलने का आइडिया भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को देखकर आया था.

पंड्या के बाद कैमरून की तूफानी पारी

दरअसल, पंड्या ने 30 बॉल पर 71 रनों की दमदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 7 चौके जमाए. इसके बदौलत भारतीय टीम ने 208 रनों का स्कोर बनाया था. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने पहली बार कैमरून ग्रीन को ओपनिंग भेजा.

23 साल के ऑलराउंडर कैमरून ने इस मौके को भुनाया और 30 बॉल पर 61 रनों की पारी खेल डाली. इस दौरान उन्होंने 4 छक्के और 8 चौके जमाए. कैमरून का स्ट्राइक रेट 203.33 का रहा. कैमरून को ही प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

