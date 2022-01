BBL 2021: ‘नहीं..नहीं..’, अंपायर ने पहले दिया OUT, फिर गलती मान खुद पलटा फैसला, Video

क्रिकेट के मैदान में शोर के बीच कई बार अंपायर्स के लिए कोई फैसला लेना मुश्किल होता है. लेकिन चंद सेकंड में अंपायर को अपना फैसला सुनाना होता है, ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में कुछ यूं हुआ कि अंपायर ने जब अपना फैसला सुनाया तो तुरंत ही पलट भी दिया. क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि वो गलती कर गए हैं.

दरअसल, बिग बैश लीग में रविवार को पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न स्टार के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इसी दौरान जब पर्थ की बैटिंग चल रही थी, तब कप्तान एस्टन टर्नर के हेल्मेट पर बॉल लगी. बल्ला पास से ही निकला था, तो ऐसा लगा कि बॉल हल्का-सा टच होकर गई है. ऐसे में अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने भी अपनी ऊंगली उठा दी.

Xavier Crone had his first BBL wicket on debut - for all of three seconds! 👷‍♂️💥@KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/LDz2frhXOV