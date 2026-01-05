scorecardresearch
 
एशेज में गरमाया माहौल.... मैदान पर भिड़ गए इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन, VIDEO

सिडनी टेस्ट मैच में मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को संभालने का काम किया. मैच के दूसरे दिन लाबुशेन की इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स के साथ तीखी बहस भी हुई.

सिडनी टेस्ट में मार्नस लाबुशेन और बेन स्टोक्स के बीच हुई नोकझोंक (Photo: Getty Images)
सिडनी टेस्ट में मार्नस लाबुशेन और बेन स्टोक्स के बीच हुई नोकझोंक (Photo: Getty Images)

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है. मुकाबले में दूसरे दिन (5 जनवरी) स्टम्प तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिए . ट्रेविस हेड 91 और माइकल नेसर 1 रन बनाकर नॉटआउट हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी के आधार पर अब भी इंग्लैंड से 218 रन पीछे है. इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 384 रन बनाए थे.

इस मुकाबले के दूसरे दिन माहौल उस समय और ज्यादा गरमा गया, जब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के नंबर-3 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई, जब ट्रेविस हेड ने स्टोक्स की एक गेंद को बाउंड्री के लिए भेज दिया.

खराब गेंद से नाराज स्टोक्स ने ट्रेविस हेड की ओर कुछ कहा, जिसके जवाब में उन्हें भी मौखिक प्रतिक्रिया भी मिली. इसके बाद स्टोक्स अंपायर के पास जाकर अपनी कैप लेने लगे, तभी मार्नस लाबुशेन भी पूरे मामले में कूद पड़े और स्टोक्स से कुछ कहते नजर आए. देखते ही देखते दोनों के बीच हाथों के इशारों के साथ तीखी बहस शुरू हो गई. इस पूरे घटनाक्रम को हेड और मैदान पर मौजूद अंपायर्स नजदीक से देखते रहे. आखिरकार यह टकराव उस वक्त थमा, जब स्टोक्स ने लाबुशेन के कंधों पर हाथ रखते हुए मामला शांत करने की कोशिश की.

हेड ने सीरीज में पूरे किए 500 रन
ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की, जिससे ऑस्ट्रेलिया की पारी में स्थिरता आई. लाबुशेन 48 रनों के निजी स्कोर पर स्टोक्स का ही शिकार बने. उधर हेड ने अपनी पारी के दौरान कवर क्षेत्र में छह चौके लगाकर बल्लेबाजी क्षमता का परिचय दिया. उन्होंने इस सीरीज में 500 रन भी पूरे किए, जो उनके टेस्ट करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है.

इंग्लैंड की ओर से पहली पारी में जो रूट ने 160 रन बनाए. रूट ने अपने 41वें टेस्ट शतक के साथ रिक्की पोंटिंग की बराबरी की. पोंटिंग ने भी टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक जड़े थे. वहीं इंग्लैंड के विकेटकीपर जेमी स्मिथ 46 रन पर आउट हुए. जेमी का गलत शॉट कई पूर्व क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स के लिए चर्चा का विषय बना. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने कहा, 'इस सीरीज में कई बार जेमी स्मिथ ने मूर्खतापूर्ण शॉट खेला है. पहले वह भाग्यशाली रहे, लेकिन पांच दिन के टेस्ट में हर गलती महंगी होती है.'

कुल मिलाकर सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन क्रिकेट के सारे रंग देखने को मिले... ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की मजबूत साझेदारी, जो रूट का शतक, स्टोक्स-लाबुशेन के बीच झगड़े ने मैच को रोमांचक और चर्चा का विषय बना दिया.

---- समाप्त ----
