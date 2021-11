IND vs NZ Kanpur Test: टीम इंडिया के लिए हलाल मीट..? जानें BCCI ने किया दिया जवाब

IND vs NZ: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों भारत दौरे पर है. यहां रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है. अब दोनों टीमों को 25 नवंबर से टेस्ट सीरीज भी खेलना है. इसी बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के लिए एक डाइट प्लान तैयार किया है. इसी के मुताबिक खिलाड़ियों को चलना होगा.

इस डाइट प्लान में कहा गया था कि भारतीय खिलाड़ी देश में प्रतिबंधित मांस बीफ (गाय का मांस) और पोर्क (सुअर का मांस) नहीं खा सकते. प्लान के मुताबिक, खिलाड़ियों को सिर्फ हलाल मीट खाने की ही अनुमति है. हालांकि अब इस डाइट प्लान पर बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का जवाब भी आया है.

धूमल ने रिपोर्ट को अफवाह बताया

अरुण धूमल ने कहा कि भारतीय बोर्ड ने खिलाड़ियों या सपोर्ट स्टाफ के लिए इस तरह का कोई डाइट प्लान तैयार नहीं किया है. वे आजाद हैं. अपने मन के मुताबिक, कुछ भी खा सकते हैं. धूमल ने कहा कि यह सच नहीं है. खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को क्या खाना है और क्या नहीं, इस बारे में बोर्ड ने कोई आदेश नहीं दिया है. यह सिर्फ अफवाह हैं.

सोशल मीडिया पर कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ नाराज दिखे

हाल ही में जब यह डाइट प्लान की रिपोर्ट वायरल हुई थी, तब सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ ‘#BCCI_Promotes_Halal’ ट्रेंड होने लगा था. फैंस अपने रिएक्शन देने लगे थे. कुछ बोर्ड के फैसले से खुश थे, तो कुछ नाराज भी दिखे थे.

There are 28 players contracted by @bcci



A+ grade :3

A grade :10 (1 mu$lim)

B grade :5

C grade:10 (1 mu$lim)



2 out of 28 (3.4%) are Mu$lims; But for them all other 26 players will also get Halal certified food.



Why Halal is mandatory in a secular india?#BCCI_Promotes_Halal pic.twitter.com/Y4ZMr35dOG — Sandeep Shinde (@sanatandeep_) November 23, 2021

We have asked BCCI the benefits of Halal (Took) meat over Hygienic meat!! We are also interested in knowing the father of this diet plan.#BCCI_Promotes_Halal pic.twitter.com/AshRD4FyzL — Kiran Aradhya (@nagasadu) November 23, 2021