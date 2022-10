BCCI Jay Shah India vs Pakistan: पाकिस्तानी पत्रकार ने जय शाह के बयान पर कहा- 'कायर भागो मत', BCCI ने किया लाइक

BCCI Jay Shah India vs Pakistan: क्रिकेट जगत में फैन्स को हमेशा ही भारत और पाकिस्तान मैच का इंतजार रहा है. मगर दोनों टीमों ने पिछले 10 सालों से कोई एक-दूसरे के खिलाफ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. एक-दूसरे के देशों का दौरा भी नहीं किया है. मगर अगले साल एक एशिया कप के लिए भारतीय टीम का पाकिस्तान दौरा होना है, लेकिन अब इस पर भी बवाल मच गया है.

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी. बस फिर क्या था, इस बयान को लेकर जमकर बवाल हो गया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) भड़क गया और उसने अगले ही साल भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से नाम वापस लेने की धमकी दे डाली.

बीसीसीआई ने पाकिस्तानी पत्रकार के ट्विट को लाइक किया

इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ने भी जमकर बवाल मचाया. क्रिकेट दिग्गज समेत पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी इस पर कई भद्दे कमेंट्स किए. इनमें से एक पत्रकार सैयद समर अब्बास ने तो जय शाह के बयान पर ट्विट करते हुए कहा, 'कायर भागो मत, खेलों को राजनीति से दूर रखो.' इसमें बड़ी बात यह रही कि बीसीसीआई ने भी इस ट्वीट को लाइक किया है.

बवाल मचने पर बीसीसीआई ने ट्वीट डिसलाइक किया

दरअसल, समर अब्बास ने अपने ट्वीट को बीसीसीआई को भी टैग किया. इस ट्वीट को बीसीसीआई ने लाइक भी कर दिया. इसका स्क्रीनशॉट को खुद समर ने भी शेयर किया और बीसीसीआई को धन्यवाद भी दिया. हालांकि बवाल मचने पर बीसीसीआई ने समर के उस ट्वीट को डिसलाइक कर दिया.

Thank you @BCCI for exposing India by endorsing my Tweet. 😜 pic.twitter.com/pCtte5JvDn