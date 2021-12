Andre Russell BBL: साथियों से 2 मीटर दूर रहेंगे आंद्रे रसेल, विकेट मिलने पर साथ में जश्न भी नहीं मनाएंगे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलने वाले वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल अब बिग बैश लीग (BBL) में भी डेब्यू कर लिया है. उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियाई लीग में मेलबर्न स्टार्स की ओर से शुक्रवार (10 दिसंबर) को पहला मैच खेला. इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने रसेल के लिए कड़े नियम बनाए हैं.

आंद्रे रसेल इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों से 2 मीटर दूर रहेंगे. यह नियम उन्हें मैच के दौरान भी फॉलो करना होगा. रसेल की एक अलग ही गेट से एंट्री होगी. टीम के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर नहीं कर सकेंगे. उनका डगआउट भी अलग ही रहेगा. मैच के दौरान विकेट मिलने पर आंद्रे रसेल अपने साथियों के साथ जश्न भी नहीं मना सकेंगे.

7 दिनों क्वारंटीन पूरा करना होगा

दरअसल, हाल ही में आंद्रे रसेल ने टी-10 लीग खेली है. यह लीग यूएई में हुई थी. रसेल पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया आए हैं. ऐसे में उन्हें यहां के कड़े कोरोना नियमों का पालन करना होगा. रसेल ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 दिन ही क्वारंटीन रहे हैं. जबकि उन्हें 7 दिन रहना था. ऐसे में जब तक रसेल के 7 दिन पूरे नहीं हो जाते, तब तक उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा.

