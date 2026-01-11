IND vs NZ वनडे सीरीज में बांग्लादेशी अंपायर? टी20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा को लेकर BCB की खुली पोल

बांग्लादेश के अंपायर शरफुद्दौला सैकत इस समय भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज़ में अंपायरिंग कर रहे हैं. रविवार, 11 जनवरी को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में सैकत ने थर्ड अंपायर की भूमिका निभाई. हालांकि, उनकी मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर भारत में सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के हालिया रुख के बीच.

इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप से अपने मुकाबले बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को दो पत्र लिखे थे. बीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था. यह कदम आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम से मुस्ताफिज़ुर रहमान को बाहर किए जाने से जुड़े विवाद के बाद उठाया गया था.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक अहम सवाल सामने आता है कि अगर बीसीबी भारत को असुरक्षित मान रहा है, तो फिर सैकत भारत में चल रही इस वनडे सीरीज़ में अंपायरिंग क्यों कर रहे हैं?

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीसीबी की अंपायर समिति के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने साफ किया कि सैकत सीधे तौर पर आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, न कि बीसीबी के. क्रिकबज़ (Cricbuzz) से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब भी सैकत को आईसीसी से कोई असाइनमेंट मिलता है, तो बीसीबी उन्हें ड्यूटी के लिए रिलीज़ करने के लिए बाध्य होता है.

उन्होंने कहा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा है कि जब भी उन्हें आईसीसी का कोई असाइनमेंट मिलता है, तो वह अपने आप हमारे यहां से अवकाश पर माने जाएंगे. यह स्वतः अवकाश होगा और मुझे किसी तरह का एनओसी देने की ज़रूरत नहीं है. मेरे साथ उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि अगर उन्हें आईसीसी की कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो उन्हें स्वतः रिलीज़ किया जाएगा. इसमें मुझे अनुमति देने या न देने का कोई अधिकार नहीं है.

इससे पहले बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आज़िफ़ नज़रुल ने कहा था कि राष्ट्रीय टीम टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए देश की गरिमा से समझौता नहीं करेगी. उन्होंने पुष्टि की कि बीसीबी को आईसीसी से एक पत्र मिला है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वैश्विक क्रिकेट संस्था अभी तक उठाई गई सुरक्षा चिंताओं की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाई है.

बांग्लादेश अपनी ग्रुप C अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स, कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ करेगा. इस ग्रुप में इंग्लैंड, इटली और नेपाल भी शामिल हैं.

