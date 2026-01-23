scorecardresearch
 
24 घंटे बीत गए, लेकिन बांग्लादेश ने ICC को नहीं भेजा जवाब... अब स्कॉटलैंड को बुलाने की हो रही तैयारी

आईसीसी के अगले कदम पर क्रिकेट फैन्स की निगाहें टिकी हैं. इस बात की संभावना बन रही है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा. क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कभी भी इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने का फैसला किया है. (Photo: PTI)
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को दी गई 24 घंटे की अंतिम समय-सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन ढाका की ओर से अब तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है. इस चुप्पी के साथ ही यह लगभग साफ हो गया है कि बांग्लादेश को आगामी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार तय डेडलाइन के भीतर बीसीबी ने आईसीसी को अपनी आधिकारिक स्थिति से अवगत नहीं कराया. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बांग्लादेश सरकार और खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों के साथ आंतरिक चर्चा हुई, लेकिन आईसीसी को कोई औपचारिक जवाब नहीं भेजा गया.

आईसीसी के नजरिए से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है. अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार होता, तो मामला वहीं खत्म हो जाता. लेकिन ऐसा ना होने की स्थिति में ICC के पास बांग्लादेश के बदले दूसरी टीम को आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. इस रेस में स्कॉटलैंड सबसे आगे माना जा रहा है.

स्कॉटलैंड की लगने जा रही लॉटरी!
पिछले 24 घंटों से दुबई स्थित ICC मुख्यालय ढाका से स्पष्ट जवाब का इंतजार कर रहा था. अब उम्मीद है कि ICC जल्द ही स्कॉटलैंड की टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री को औपचारिक रूप दे सकता है. बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम 'बुलबुल' ने आखिरी समय में किसी चमत्कार की उम्मीद जरूर जताई, लेकिन चूंकि आईसीसी बोर्ड इस मुद्दे पर पहले ही वोटिंग कर चुका है, इसलिए उसके रुख में किसी बदलाव की गुंजाइश बेहद कम नजर आती है. 

फैसला पूरी तरह बांग्लादेश के पाले में था, लेकिन उसकी तरफ से कोई 'शॉट' नहीं खेला गया. बीसीबी के पास पूरा गुरुवार यह तय करने के लिए था कि वह भारत जाकर टूर्नामेंट खेलेगा या नहीं, लेकिन बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा और खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत की यात्रा से इनकार करता रहा.

इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा, 'यह आईसीसी टूर्नामेंट भारत में हो रहा है. आईसीसी चाहे कितनी भी बार कहे कि कोई सुरक्षा खतरा नहीं है, लेकिन उसका अपना कोई देश नहीं है. जिस देश में मेरा खिलाड़ी सुरक्षित नहीं था और जहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड सरकार का ही अंग है, वो कट्टरपंथियों के दबाव में उसे सुरक्षा देने में विफल रहा. वही देश इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है. इसलिए भारत ना जाना सरकार का फैसला है.'

हालांकि यह फैसला पहले से ही परिणामों के साथ आने वाला माना जा रहा था. आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होने का मतलब सिर्फ खेल छोड़ना नहीं, बल्कि भारी आर्थिक नुकसान, अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका और खिलाड़ियों के करियर पर सीधा असर भी है. अब सबकी नजरें आईसीसी के अगले आधिकारिक कदम पर टिकी हैं, जहां बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड के नाम की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है.

---- समाप्त ----
