Babar Azam, PAK vs AUS: बाबर आजम का धमाल जारी, एक साथ कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का धमाल जारी है. वह इस समय फुल फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए शतक जमाया और अपनी टीम को जीत दिलाई. इसी के साथ पाकिस्तान ने तीन वनडे की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया.

मैच में बाबर आजम ने 115 गेंदों पर 105 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई. इसी शतक के साथ बाबर ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. वह सबसे तेज 84 पारियों में 16 वनडे शतक जमाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 94 वनडे में 16 शतक जमाए थे.

मोहम्मद यूसुफ को पछाड़ा

पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 16 शतक लगाने के मामले में पूर्व पाक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ को भी पछाड़ दिया है. इस तरह वे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं. पाकिस्तानी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड सईद अनवर के नाम है, जिन्होंने 20 सेंचुरी लगाई थी.

