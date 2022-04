IPL 2022: 'आप हारो तो दिल टूटता है..', गुजरात से हारने के बाद इमोशनल हुए ऋषभ पंत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में नई टीम शामिल हुई गुजरात टाइटंस (GT) ने लगातार अपना दूसरा मैच जीता है. उसने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 14 रनों से करारी शिकस्त दी है. दिल्ली टीम की इस सीजन में दो मैच में यह पहली हार है. हार के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने दिल टूटने वाली बात कही है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत ने कहा कि टारगेट मुश्किल नहीं था. मैच जीत सकते थे. दिल्ली टीम के कप्तान ने कहा कि यह भी सही बात है कि जब आप हारते हैं तो दिल टूटता है, लेकिन हमें ताकतवर तरीके से वापसी करनी होगी.

'ज्यादा विकेट गंवा दो तो मैच जीतना मुश्किल'

ऋषभ पंत ने कहा- मेरा मानना है कि जिस प्रकार कि विकेट (पिच) थी, उस हिसाब से यह टारगेट (172) कोई बड़ा नहीं था. हम अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, खासकर मिडिल ऑर्डर में. हमने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में तीन विकेट गंवा दिए. मुझे लगता है कि काफी ज्यादा विकेट गंवा दिए जाएं तो हर मैच मुश्किल हो जाता है. मौसम की स्थिति (हम पहले बैटिंग या बॉलिंग चुन सकते थे) पर भी काफी निर्भर रहे, लेकिन अब हम इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं.

'अगले मैच में वापसी के बारे में सोच रहे हैं'

कप्तान ने कहा- हम देख रहे हैं कि अगले मैच में वापसी किस तरह से कर सकते हैं. कोच रिकी पोंटिंग ने पहले दिन से ही शानदार काम किया है. जब आप हारते हैं तो दिल टूटता है, लेकिन दिन खत्म होने के बाद यदि आप इम्प्रूव करते हैं और अच्छा माहौल मिलता है, तो लोग अगले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हैं.

