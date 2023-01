Shahid Afridi and Babar Azam: 'बाबर आजम- मोहम्मद रिजवान संन्यास ले सकते हैं', शाहिद आफरीदी की वॉर्निंग के बाद फैन्स ने लिए मजे

Shahid Afridi and Babar Azam: पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों स्ट्राइक रेट को लेकर घमासान मचा हुए है. खासकर टी20 इंटरनेशनल मैचों में तो कप्तान बाबर आजम समेत ज्यादातर खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 130 से भी कम का है. यही कारण भी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगातार इसके लिए आलोचना झेलनी पड़ती रही है. कप्तान बाबर भी कई बार ट्रोल हुए हैं.

मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष और चीफ सेलेक्टर के बदलने के बाद कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं. पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी के नेतृत्व में चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि अब टी20 टीम में स्ट्राइक रेट देखकर ही खिलाड़ियों का सेलेक्शन होगा.

आफरीदी के बयान पर यूजर्स ने किया ट्रोल

आफरीदी ने कहा कि टी20 जैसे शॉर्ट फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट काफी महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में अब घरेलू क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 135 से ज्यादा का नहीं होगा, उनका सेलेक्शन टी20 में नहीं किया जाएगा. आफरीदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और स्टार प्लेयर मोहम्मद रिजवान को जमकर ट्रोल किया.

Babar & Rizwan can take retirement — N∩⋊∩⊥ (@SuvTK7) January 2, 2023

Shahid Afridi said ,"No players will be selected for T20Is if the SR is below 130 or 135." Do they are moving forward from Babar & Rizwan in T20Is??#BabarAzam #Rizwan — Mid wicket (@mid_wkt) January 3, 2023

एक यूजर ने लिखा, 'बाबर और रिजवान संन्यास ले सकते हैं.' बता दें कि बाबर आजम ने अब तक 99 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 127.80 है. जबकि मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट भी 126.62 ही है. उन्होंने अब तक 80 टी20 मैच खेले हैं.

Babar ka kya hoga phir? — Mehran मेहरान 🇮🇳 (@mehranzaidi) January 2, 2023

Shahid Afridi mentioned SR of 130 to 135 in domestic competitions in future and not their career strike-rates. Randian,Don't squeeze Babar and Rizwan in for your personal agendas.. — T (@shahar576) January 2, 2023

People trolling Babar over Shahid Afridi's requirement of striking over 135 in domestic to be considered for Pakistan t20 team



Meanwhile Babar in National T20:

17 matches

12 innings

858 runs

71.5 avrage

147 Strike rate



Babar strikes at 150+ in overall domestic T20s in Pakistan pic.twitter.com/jLTJpnmViK — Babar Azam Lovers (@BabarAzam_Lover) January 2, 2023

क्या होगा अब बाबर और रिजवान का?

कुछ यूजर्स ने बाबर आजम के घरेलू रिकॉर्ड को शेयर करते हुए बचाव भी किया. मगर ट्रोलर्स की संख्या ज्यादा रही. एक अन्य यूजर ने शाहिद आफरीदी का बयान शेयर करते हुए पूछा, 'क्या वे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से आगे बढ़ना चाहते हैं?' एक अन्य यूजर ने तो सीधे यही पूछ लिया कि अब बाबर आजम का क्या होगा?