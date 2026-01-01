T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस की वापसी, ये स्टार ऑलराउंडर बाहर

भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान 1 जनवरी (गुरुवार) को कर दिया गया. ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने एशियाई परिस्थितियों के मद्देनजर स्पिन गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जताया है. मिचेल मार्श की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम से हॉबर्ट हरिकेन्स के ऑलराउंडर मिचेल ओवेन को बाहर रखा गया है, जो सबसे चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है. ओवेन ने पिछले छह महीनों में 13 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन की वापसी और अनुभवी मार्कस स्टोइनिस की मौजूदगी के चलते उन्हें टीम में जगह नहीं मिल सकी.

ऑस्ट्रेलिया ने इस बार कोई भी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज को टीम में शामिल नहीं किया है. मिचेल स्टार्क पहले ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, जबकि स्पेंसर जॉनसन पीठ की चोट से जूझ रहे हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं ने बेन ड्वारशुइस की जगह ब्रिस्बेन हीट के फास्ट बॉलर ज़ेवियर बार्टलेट को मौका दिया है.

कूपर कोनोली की टीम में वापसी चौंकाने वाली रही है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ओर से पिछले 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेले थे. कोनोली एक उपयोगी स्पिन गेंदबाज हैं, शायद इसलिए उनकी एंट्री हुई है. इसके अलावा बैटिंग ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट, स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन और जेवियर बार्टलेट ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू कर सकते हैं.

इन चोटिल खिलाड़ियों को भी जगह

ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस चिंता का विषय है. टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान पैट कमिंस की पीठ का स्कैन जल्द होगा, जो पिछले वर्ल्ड कप के बाद टीम में लौटे हैं. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और बल्लेबाज टिम डेविड हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर रहे हैं. हालांकि पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद इन तीनों को स्क्वॉड में जगह मिली है.

Introducing our squad for next month’s #T20WorldCup in India and Sri Lanka! 🔥 pic.twitter.com/mtlxGRrdCC — Cricket Australia (@CricketAus) January 1, 2026

आईसीसी नियमों के मुताबिक 31 जनवरी तक टीम में बदलाव संभव हैं, ऐसे में मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशुइस, सीन एबॉट, एरॉन हार्डी, एलेक्स कैरी और जोश फिलिप जैसे खिलाड़ी फिर से दावेदारी पेश कर सकते हैं. टीम में जोश इंग्लिस अकेले विकेटकीपर हैं. एलेक्स कैरी और जोश फिलिप को बैकअप के तौर पर नहीं चुना गया है.

ऑस्ट्रेलिया के सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले श्रीलंका में होंगे, जहां टी20 इंटरनेशनल में 43.5% विकेट स्पिनर्स लेते हैं और उनकी इकॉनमी रेट तेज गेंदबाजों से औसतन 1.25 रन प्रति ओवर कम रहती है. यही वजह है कि टीम में ज्यादा स्पिन विकल्प रखे गए हैं.

चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, 'श्रीलंका और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए टीम में सही संतुलन बनाया गया है. हमें भरोसा है कि कमिंस, हेजलवुड और टिम डेविड वर्ल्ड कप तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे.'

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जाम्पा.

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप स्टेज मुकाबले

11 फरवरी: बनाम आयरलैंड, कोलंबो

13 फरवरी: बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो

16 फरवरी: बनाम श्रीलंका, पल्लेकेल

20 फरवरी: बनाम ओमान, पल्लेकेल

