Sammy-Jo Johnson: ट्रक चलाती है यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, बिग बैश लीग में है कमाल का रिकॉर्ड

सैमी-जो जॉनसन को ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका नहीं मिला है. लेकिन जॉनसन वूमेन्स बिगबैश लीग (WBBL) का एक जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं. मौजूदा वूमेन्स बिगबैश लीग में भी उन्होंने सिडनी थंडर के लिए भाग लिया था. सैमी जो-जॉनसन का एक पेशा ट्रक ड्राइविंग भी है. सैमी-जो जॉनसन अन्य महिलाओं को इस पेशे को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं.

सैमी-जो जॉनसन वूमेन्स बिग बैश में अपनी टीम के अभियान की समाप्ति के बाद उस पेशे में फिर वापस आ गई जिसे वह क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती हैं. सैमी-जो जॉनसन क्वींसलैंड में बी-डबल कंपनी के लिए ड्राइविंग का आनंद लेती दिखीं. सैमी-जो जॉनसन ने वूमेन्स बिगबैश के मौजूदा सीजन में नौ विकेट चटकाने के अलावा बल्ले से 134 रन बनाए. हालांकि इस सीजन उनका उनका बेस्ट फॉर्म नजर नहीं आया.

सैमी-जो जॉनसन ने ट्विटर पर लिखा, 'यह कुछ ऐसा है जो मुझे क्रिकेट से इतर व्यस्त रखता है. उम्मीद है कि कुछ और महिलाएं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर कदम रखेंगी और इसे आजमाएंगी. ओल्ड ब्वॉयज भी मुझे ट्रक चलाता देखकर उत्साहित हो जाएंगे. मुझे क्रिकेट से बाहर की चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट और सिडनी थंडर को धन्यवाद.'

