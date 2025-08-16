scorecardresearch
 

ग्लेन मैक्सवेल ने पलटी बाजी... ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया, T20 सीरीज पर भी किया कब्जा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो ग्लेन मैक्सवेल रहे. मैक्सवेल ने 8 चौके और दो चौके की सहायता से 36 बॉल पर नाबाद 62 रन बनाए. आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 10 रन बनाने थे, तब मैक्सवेल ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली और टीम को जीत तक पहुंचाया.

ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी इनिंग्स के दम पर कंगारुओं ने जीती टी20 सीरीज (Photo: AFP/Getty Images)
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 16 अगस्त (शनिवार) को केर्न्स के कैजली स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टी20 सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया.

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत के हीरो ग्लेन मैक्सवेल रहे. मैक्सवेल ने 8 चौके और दो चौके की सहायता से 36 बॉल पर नाबाद 62 रन बनाए. आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 10 रन बनाने थे. लुंगी एनगिडी के उस ओवर में मैक्सवेल ने पहली गेंद पर डबल लेने के बाद अगली बॉल पर चौका लगाया. फिर एनगिडी की पांचवीं गेंद को भी चौके के लिए भेजकर मैक्सवेल ने अपनी टीम को जीत दिलाई.

टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श ने शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 66 रन जोड़े. मार्श ने 5 छक्के और तीन चौके की मदद से 37 गेंदों पर 54 रन बनाए. वहीं हेड ने 3 चौके की मदद से 18 बॉल पर 19 रनों का योगदान दिया. अच्छी शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने नियमित अंतराल में विकेट खोए और उसका स्कोर 6 विकेट पर 122 रन हो गया. यहां से ग्लेन मैक्सवेल की जादुई पारी ने साउथ अफ्रीका के कब्जे से मैच छीन लिया. साउथ अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. क्वेना मफाका और कगिसो रबाडा को दो-दो सफलताएं प्राप्त हुईं.

डेवाल्ड ब्रेविस की तूफानी फिफ्टी
इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए सात विकेट पर 172 रन बनाए. डेवाल्ड ब्रेविस ने 6 छक्के और एक चौके की मदद से 26 गेंदों पर 53 रन बनाए. वहीं रासी वैन डर डुसेन 3 चौके की मदद से 26 बॉल पर 38* रनों का योगदान दिया. ट्रिस्टन स्टब्स (25 रन) और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (24 रन) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. एडम जाम्पा और जोश हेजलवुड को दो-दो सफलताएं हासिल हुईं.

बता दें कि टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 17 रनों से जीत हासिल की थी. इसके बाद एडेन मार्करम की अगुवाई में साउथ अफ्रीकी टीम ने पलटवार करते हुए दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 53 रनों से अपने नाम किया था. अब तीसरा मुकाबला जीतकर कंगारू टीम ने सीरीज पर कब्जा कर लिया.

