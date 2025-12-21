scorecardresearch
 
एडिलेड में भी इंग्लैंड ने टेके घुटने... ऑस्ट्रेलिया ने लगाई जीत की हैट्रिक, एशेज किया रिटेन

एशेज 2025-26 में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगाातार तीन जीत हासिल कर सीरीज में अजेय बढ़त ले ली है. इंग्लिश टीम एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. काफी साालों से इंग्लिश टीम एशेज सीरीज नहीं जीत सकी है.

ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड टेस्ट में धमाकेदार जीत (Photo: AP)
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 82 रनों से शानदार जीत हासिल की. मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रनों का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए इंग्लिश टीम मैच के आखिरी दिन के दूसरे सेशन में 352 रनों पर सिमट गई. इस शानदार जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एशेज सीरीज रिटेन कर ली है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पर्थ और ब्रिस्बेन टेस्ट में 8-8 विकेट से जीत हासिल की थी. सीरीज का अगला मुकाबला 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा.

एडिलेड टेस्ट मैच में पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चार विकेट की दरकार थी. जेमी स्मिथ (60 रन), विल जैक्स (47 रन) और ब्रायडन कार्स (नाबाद 39 रन) ने संघर्ष किया, लेकिन वो जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था. नई गेंद से तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने स्मिथ, जैक्स के साथ-साथ जोफ्रा आर्चर (1 रन) को आउट करके अपनी टीम को जीत के बेहद करीब ला दिया. फिर स्कॉट बोलैंड ने जोश टंग (3 रन) को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की कर दी.

एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 371 रन बनाए थे. विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने शानदार 106 रनों का योगदान दिया था. फिर इंग्लैंड ने कप्तान बेन स्टोक्स के 83 रनों की मदद से अपनी पहली पारी में 286 रनों का स्कोर खड़ा किया. पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 85 रनों की अच्छी लीड मिली. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के शतक (171 रन) की मदद से 349 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने बड़ा टारगेट सेट किया.

ऑस्ट्रेलिया टीम 2017-18 से लगातार एशेज अपने पास रखे हुए है. इंग्लैंड ने आखिरी बार 2015 में एशेज जीती थी. पिछली बार जब इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो उसे 0-4 से करारी हार मिली थी. 2010-11 के बाद इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एशेज सीरीज नहीं जीत पाई है. ये सिलसिला इस बार भी कायम रहा. 

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आयोजित हुई यह 74वीं एशेज सीरीज है. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 35 सीरीज जीती है. वहीं इंग्लिश टीम के खाते में 32 सीरीज जीत गई. जबकि सात सीरीज ड्रॉ पर भी छूटी. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर खेली गई 37 सीरीज में से मेजबान टीम ने 21, जबकि इंग्लैंड ने 14 सीरीज अपने नाम की.

ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (H2H)
कुल टेस्ट मैच: 364
ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 155
इंंग्लैंड ने जीते: 112
ड्रॉ: 97

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)
पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेट से जीत
दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N), ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीत
तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया की 82 रनों से जीत
चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न, सुबह 5 बजे
पांचवां: 4-8 जनवरी, सिडनी, सुबह 5 बजे

---- समाप्त ----
