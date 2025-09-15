scorecardresearch
 

'ये फ‍िजूल ख‍िलाड़ी, अब नहीं देखेंगे मैच...', भारत से हार पर पाक‍िस्तानी जनता ने अपनी ही टीम को ही धो डाला, जमकर की बेइज्जती, VIDEO

भारतीय टीम के हाथों मिली हार के बाद दुबई में मैच देखने पहुंची पाकिस्तान की आवाम बेहद दुखी नजर आई, बच्चों से लेकर तमाम फैन्स का द‍िल टूट गया. देखें दुबई में हार के बाद उन्होंने क्या कहा?

भारत से हारकर पाक‍िस्तानी फैन्स ने अपनी टीम को खूब खरी खरी सुनाई (Photo: Screengrab)
भारत से हारकर पाक‍िस्तानी फैन्स ने अपनी टीम को खूब खरी खरी सुनाई (Photo: Screengrab)

कैसा खेली पाकिस्तानी टीम, एक छोटे से फैन ने तुरंत कहा-बहुत फ‍िजूल...यार टीम में कोई एक्सपीर‍ियंस बंदा था ही नहीं. ना टीम में बाबर है, ना र‍िजवान .... कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम की दुबई में जैसे ही रव‍िवार को भारत से 7 व‍िकेट से उनके फैन्स का दिल टूट गया. 

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद पाक‍िस्तानी फैन्स ने ANI से बात की. एक फैन ने कहा-एकदम फ‍िजूल गेम खेला इन लोगों ने, ना कोई बैट‍िंग दिखी और ना कोई बॉल‍िंग. हमें लगा कि बराबर का मुकाबला होगा पर ऐसा एकदम नहीं हुआ. 

यह भी पढ़ें: No Handshake पर बिलबिलाया पाकिस्तान, टीम इंड‍िया के खिलाफ की कंप्लेन, मैच रेफरी पर निकाली भड़ास!

दोनों देशों के बीच अब सुपर फोर के तहत 21 स‍ितंबर को एक और भ‍िड़ंत हो सकती है, क्या दोबारा मैच देखने आएंगे? इस पर अन्य पाकिस्तानी फैन ने कहा-हम नहीं आएंगे. मैं इतना पैसा खर्च कर अबू धाबी से यहां आया, लेक‍िन गेम में कोई मजा नहीं है, कोई नेल बाइट‍िंग नहीं है, शुरू से ही मैच वनसाइड रहा. अगर मैच फंसता तो हम यह कहते कि चलो मजा आया. इंड‍िया ने अच्छा खेला और अच्छा खेला और अच्छा जीता. 

पाकिस्तानी की हालत देख ड‍िनर के बारे में सोचने लगे...  
एक और पाकिस्तानी फैन ने ज‍िस तरह हमारी टीम खेली, हमें तो बीच में ही सोचने लगे कि ड‍िनर करने कहां जाएं. हालांक‍ि हमें उम्मीद है कि हमारी टीम का सफर आगे बढ़ेगा. 
यह भी पढ़ें: IND vs PAK: मिठाई बांटी, पटाखे जलाए और भारत माता की जय के लगे नारे... देशभर में मना भारत की जीत का जश्न

वहीं एक और पाकिस्तानी फैन ने कहा-देख‍िए जो अच्छा खेलेगा, वो जीतेगा. पर हिन्दुस्तान की टीम पाकिस्तान से बेहतर थी.  इस बातचीत के दौरान कई पाकिस्तानी फैन्स टीम की बल्लेबाजी से न‍िराश दिखे. एक और पाक‍िस्तानी फैन ने कहा हमारी तरफ से शाहीन ने ही रन बनाए तो क्या करें. अब हमारी टीम को और होमवर्क करना होगा. 

भारत-पाक‍िस्तान एश‍िया कप मैच में क्या हुआ? 
भारत ने रविवार को एशिया कप ग्रुप A के मुकाबले में पाकिस्तान को सात विकेट से हाराकर आसानी से जीत हासिल की. पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव (3 विकेट, 18 रन) और अक्षर पटेल (2 विकेट, 18 रन) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को केवल 127 रन पर 9 विकेट पर रोक दिया.

जवाब में भारत ने 15.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंद में नाबाद 47 रन बनाए. साथ ही अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद में 31 रन और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए. हार्दिक पंड्या ने पाकिस्तान के सैम अयूब को पहले ही लीगल गेंद (मैच की पहली बॉल वाइड रही थी) पर आउट कर दिया. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को आउट किया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 6 रन पर 2 विकेट हो गया.

इसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को काबू में रखा और लगातार विकेट लिए. साहिबजादा फरहान ने हिम्मत से 44 गेंद में 40 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. अंत में शाहीन अफरीदी ने 16 गेंद में नाबाद 33 रन बनाकर पाकिस्तान को राहत दी. 

 

