भारत ने रविवार (14 स‍ितंबर) को दुबई में एशिया कप 2025 के मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हराकर जोरदार जीत दर्ज की. इस मैच से को लेकर भारत में ‘बॉयकॉट’ की अपीलें चल रही थीं. वहीं टॉस के दौरान और मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन सलमान आगा को नजरंदाज कर द‍िया, और खेल परंपरा के अनुसार एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. कुल म‍िलाकर मैच में No Handshake मोमेंट ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी.

मैच के बाद हुई पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमला का ज‍िक्र किया, सूर्या ने कहा यह जीत 'देश के लिए एक बेहतरीन तोहफा' है. कैप्टन सूर्या ने कहा- पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं, और आज की इस जीत को आर्म्ड फोर्सेस को समर्पित करना चाहते हैं.

वहीं पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने पाकिस्तान के ख‍िलाड़‍ियों संग हाथ ने म‍िलाने की वजह भी स्पष्ट की. सूर्या बोले-हमारी सरकार और बीसीसीआई पूरी तरह से एकमत थे. हमने फैसला लिया कि हम सिर्फ खेल खेलने आए हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. दूसरी ओर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा पोस्ट-मैच सेरेमनी में मौजूद नहीं थे.



आख‍िर पाकिस्तानी कप्तान पोस्ट आगा प्रजेंटेशन सेरेमनी में क्यों नहीं गए?

पाकिस्तान के व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन ने बताया कि पाकिस्तान के कप्तान समारोह में इसलिए नहीं गए क्योंकि भारतीय टीम का मैच के अंत में 'निराशाजनक' व्यवहार था. हेसन ने कहा- हम साफ तौर पर मैच के अंत में हाथ मिलाने और दोस्ताना बातचीत करने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.



PCB ने रेफरी से दर्ज कराया विरोध

वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने Dawn.com को पुष्टि की कि पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद अख्तर चीमा ने भारतीय टीम के अनुचित व्यवहार के खिलाफ आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया है. PCB ने कहा- मैनेजर चीमा ने मैच रेफरी के व्यवहार के खिलाफ भी आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि उन्होंने दोनों कप्तानों से टॉस के समय हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था

भारत-पाकिस्तान के एश‍िया कप मैच में क्या हुआ

मैच में पहले भारत के स्पिन गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में संघर्ष करते हुए सिर्फ 127-9 का स्कोर बना पाई. पाकिस्तान की बुरी हालत में शाहीन अफरीदी ने अंत में आकर 16 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए. भारत की ओर से सबसे बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए और सिर्फ 19 रन दिए. वहीं अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट झटके. जसप्रीत बुमराह की तेज गेंदबाजी ने भी अच्छा साथ दिया.

बाद में भारत ने अभ‍िषेक शर्मा (31 रन, 13 गेंद) की धूमधड़ाके वाली बल्लेबाजी और कैप्टन सूर्या (47 रन, 37 गेंद) के बलबूते पर 7 विकेट से जीत दर्ज की. त‍िलक वर्मा ने भी 31 रन बनाए थे.

