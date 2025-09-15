IND vs PAK: मिठाई बांटी, पटाखे जलाए और भारत माता की जय के लगे नारे... देशभर में मना भारत की जीत का जश्न

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी मात दी है. इसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. यूपी के प्रयागराज में लोगों ने पटाखे जलाकर भारत की जीत का जश्न मनाया, तो वहीं अयोध्या में मिठाई बांटी गई. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने सूर्यकुमार यादव को बर्थडे की बधाई दी और कहा कि उन्होंने आज टीम को जिताकर देश का नाम रोशन किया है.
पंजाब के जीरकपुर में लोगों ने कहा कि यह जीत ऑपरेशन सिंदूर के लिए थी, उन्हें (पाकिस्तान को) जवाब देना ज़रूरी था, चाहे वह खेल के ज़रिए हो या युद्ध के ज़रिए. हमने युद्ध के ज़रिए पहले ही जवाब दे दिया था और यह खेल के ज़रिए है.
वहीं, दिल्ली में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया. जगह-जगह लोगों ने पटाखे चलाए. लोगों ने कहा कि आज हमें खुशी है कि भारत जीता. पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का बदला लिया और आज हमारे खिलाड़ियों ने भी दिखा दिया कि वे अजेय हैं.
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ये जीत सशस्त्र बलों को समर्पित की. साथ ही कहा कि हम पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं, इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं.आशा है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे.
उधर, महाराष्ट्र के पुणे में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर भारत की जीत का जश्न मनाया. लोगों ने कहा कि ये पहलगाम हमले का करारा जवाब है. वहीं, कोलकाता में लोगों ने कहा कि भारत ने आज बहुत अच्छा खेला. हमें बहुत अच्छा लगा कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया.
बता दें कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 128 रनों का टारगेट रखा था. बेहतरीन बॉलिंग करते हुए कुलदीप यादव को 3 सफलता मिली. जबकि बुमराह और अक्षर को 2-2 विकेट मिले. टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरू से ही आक्रामक स्थिति में रही. अभिषेक शर्मा के बाद तिलक ने अच्छी पारी खेली. एक छोर पर कप्तान सूर्या टिके रहे और उन्होंने नाबाद 47 रनों की पारी खेली और भारत को जीत दिला दी.