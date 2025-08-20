India Asia Cup 2025 Squad Announcement: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का 15 सदस्यीय स्क्वॉड सामने आ चुका है. टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को हुआ. टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. वहीं, उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के पास है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में हुई मीटिंग में टीम का अनाउन्समेंट किया गया.

लिस्ट में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे बड़े नाम गायब है. जबकि कई खराब फॉर्म वाले ख‍िलाड़‍ियों को टीम में जगह मिली है. एशिया कप से पहले बीसीसीआई ने इसी तरह के कुछ एक्सपेर‍िमेंट किए है, जो इस टूर्नामेंट में या तो टीम की ताकत बनेंगे या फिर टीम को मुसीबत में ले जाएंगे. आइए जानते हैं इन्ही सारे एक्सपेर‍िमेंट्स के बारे में.

1. अक्षर की जगह शुभमन को उपकप्तानी देना क‍ितना सही?

टीम इंडिया की इस स्क्वॉड अनाउन्समेंट में सबसे बड़ी और चौंका देने वाली बात है शुभमन गिल को टीम की उपकप्तानी देना. यह जिम्मेदारी पहले दिग्गज ऑलराउंडर अक्षर पटेल निभाते नजर आ रहे थे.

गिल को टी20 टीम में शामिल करने का मतलब है कि अब बीसीसीआई उन्हें तीनों फॉर्मेटों के लिए लंबे समय के लिए तैयार कर रहा है. इंग्लैंड दौरे पर गिल टेस्ट कप्तान बनाए गए थे. जहां उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. गिल ने 5 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 754 रन बनाए थे.

बीसीसीआई का शुभमन को उपकप्तानी देना का फैसला शायद गलत भी साबित हो सकता है. क्योंकि 2023 में डेब्यू के बाद से अब तक टी20 क्रिकेट में गिल का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा है. उन्होंने 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं.

2. यशस्वी को स्टैंड बाय में रूप में चुनना कितना सही?

टीम इंडिया के युवा ओपनर और उभरते हुए सितारे यशस्वी जायसवाल को 15 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है. उन्हें स्टैंड बाय के तौर पर जगह दी गई है. जायसवाल का टी20 करियर शानदार रहा है. 2023 में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने अब तक 23 मैचों में 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं. वह जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेले थे. यशस्वी के टीम में ना होने पर अगरकर ने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है. अभिषेक ने पिछले एक साल में जो किया है, वो सबके सामने है, अभ‍िषेक हमें एक गेंदबाजी विकल्प देता है.

3. श्रेयस अय्यर को अनदेखा करना कितना सही?

वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी कहे जाने वाले श्रेयस अय्यर को सेलेक्टर्स ने टीम में जगह ना देकर शायद सबसे बड़ी गलती कर दी है. पिछले कुछ समय टीम को फ्लॉप मिडिल ऑर्डर के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में श्रेयस की धमाकेदार पारियों ने इस समस्या का हल टीम दे दिया था.

इस लिस्ट में टीम के मिडिल ऑर्डर के लिए श्रेयस के विकल्प के रूप में तिलक वर्मा को देखा जा रहा है. जिसको देखने के बाद भारतीय फैन्स इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. पिछले कुछ समय में टी20 क्रिकेट में मिडिल ओवर में स्पिन के खिलाफ श्रेयस का प्रदर्शन शानदार रहा है.

वैसे तो अय्यर का टी20 करियर कुछ खास नहीं रहा है. उन्होंने 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.66 की औसत से 1104 रन बनाए हैं. लेकिन आईपीएल में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया. अय्यर ने आईपीएल 2025 के 17 मैचों में 175.07 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे. जिसमें उनके नाम 6 अर्धशतक थे. उनकी कप्तानी में ही पंजाब किंग्स 11 साल बाद फाइनल में पहुंची थी.

श्रेयस के टीम में ना होने पर चीफ सेलेक्टर अगरकर ने कहा, 'इसमे उनकी (श्रेयस) की कोई गलती नहीं है. लेकिन आपको यह तो बताना होगा कि वह किसकी जगह ले सकता है. उनको अपने मौके का इंतजार करना होगा.'

4. खराब फॉर्म में चल रहे रिंकू सिंह को दी जगह

रिंकू सिंह को पिछले कुछ मैचों में इंटरनेशल क्रिकेट और आईपीएल दोनों में संघर्ष करते हुए देखा गया है. टीम इंडिया के लोअर ऑर्डर को मजबूती देने वाले रिंकू सिंह का बल्ला पिछले कुछ समय से गरज नहीं रहा है. उन्होंने अपने पिछले 7 टी20 इंटरनेशनल मैचों में केवल 67 रन बनाए हैं.

वहीं, आईपीएल के पिछले दो सीजन भी रिंकू के लिए बेहद खराब रहे हैं. उन्होंने आईपीएल 2024 के 15 मैचों की 11 पारियों में 18.66 की औसत से सिर्फ 168 रन बनाए थे. जबकि 2025 में रिंकू ने 13 मैचों की 11 पारियों में 29.43 की औसत से सिर्फ 206 रन बना पाए थे.

एश‍िया कप के ल‍िए टीम में किसे मिली जगह -

सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह

एश‍िया कप 2025 के ल‍िए स्टैंड बाय ख‍िलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

