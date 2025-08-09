एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुरू की प्रैक्टिस, VIDEO

एशिया कप क्रिकेट 2025 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा. एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और इसका खिताबी मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कुछ दिनों में किया जाएगा. एशिया कप की शुरुआत से पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है. टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव फिट हो चुके हैं और वो मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की समाप्ति के बाद सूर्यकुमार ने जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई थी. सर्जरी के चलते सूर्यकुमार को करीब 3 महीने मैदान से दूर रहना पड़ा.

अब सूर्यकुमार यादव ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अभ्यास शुरू कर दिया है. सूर्यकुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सूर्यकुमार पहले जिम में पसीना बहाते हैं. फिर वो नेट्स में बैटिंग करने पहुंचते हैं. नेट प्रैक्टिस के दौरान सूर्यकुमार बेहतरीन शॉट्स खेलते नजर आते हैं.

34 वर्षीय सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने आईपीएल के पिछले सीजन में MVP (मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर) अवॉर्ड जीता, साथ ही हर मैच में कम से कम 25 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव ने 16 मैचों में 65.18 के एवरेज से 717 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले.

सूर्यकुमार यादव इन चीजों पर कर रहे फोकस

सूर्यकुमार यादव अब एशिया कप से पहले नेट्स में बल्लेबाजी के साथ-साथ फिटनेस ड्रिल्स और एरोबिक एक्सरसाइज पर भी फोकस कर रहे हैं, ताकि पूरी तरह मैच फिटनेस हासिल की जा सके. एशिया कप ना सिर्फ सूर्यकुमार यादव की मैदान पर वापसी का जरिए बनेगा, बल्कि भारतीय टीम के लिए अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी अहम हिस्सा है.

गौतम गंभीर की कोचिंग और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने टी20 क्रिकेट में हालिया समय में दमदार खेल दिखाया है. अब एशिया कप 2025 इस लय को बरकरार रखने का सुनहरा मौका होगा.

