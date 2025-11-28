SMAT 2025: अर्जुन तेंदुलकर ने ईडन गार्डन्स में गेंद से मचाया कोहराम, चंडीगढ़ की हालत हुई टाइट, बल्ले से भी...

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में शुक्रवार (28 नवंबर) को अर्जुन तेंदुलकर और वासुकी कौशिक की आग उगलती गेंदबाजी के दम पर गोवा ने चंडीगढ़ पर तगड़ी जीत दर्ज की. कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर अर्जुन ने शुरू से ही घातक स्विंग हासिल की और चार ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट झटके.

26 वर्षीय अर्जुन ने पहली ही ओवर में चंडीगढ़ कप्तान शिवम भाम्बरी को बॉल के बोल्ड कर दिया. इसके बाद चौथे ओवर में उन्होंने अर्जुन आजाद को एलबीडब्ल्यू कर चंडीगढ़ को 3.1 ओवर में ही स्कोरकार्ड 10/4 में धकेल दिया. डेथ ओवर्स में लौटकर अर्जुन ने झन्नाटेदार यॉर्कर से जगजीत सिंह को भी क्लीन बोल्ड कर दिया.

कौशिक ने भी बेहतरीन लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए 4-1-12-3 के आंकड़े दर्ज किए. इस तरह चंडीगढ़ की टीम 173 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए सिर्फ 121 रन पर सिमट गई. इस तरह गोवा को मुकाबले में 52 रनों से जीत मिली. मैच में आखिरी कैच भी अर्जुन ने ही पकड़ा, जो कौशिक की गेंद पर आया.

इससे पहले गोवा ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की. जहां अर्जुन ने ओपनिंग करते हुए 14 रन (9 गेंद) बनाए. गोवा की शुरुआत ने जब हिचकोले खाया तो ललित यादव ने 49 गेंद में नाबाद 82 रन जड़ते हुए टीम को 173/6 तक पहुंचाया, जिसे बाद में गेंदबाजों ने आसानी से डिफेंड कर लिया.



ध्यान रहे हाल ही में अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स में ऑल-कैश डील के तहत ट्रेड किया है. जिससे अर्जुन अब आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में खेलते दिखेंगे.



