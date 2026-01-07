कोहली के लिए अनुष्का ने बुना खास स्वेटर? एयरपोर्ट पर दिखा किंग का किलर लुक, VIDEO

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है. इस सीरीज के लिए पूर्व कप्तान विराट कोहली मंगलवार को भारत पहुंचे. कोहली को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने फैंस के साथ सेल्फी लेने के लिए समय भी निकाला. लेकिन इस दौरान उनका ये वीडियो वायरल हो गया और इसके पीछे वजह बना उनका एक स्वेटर...

और पढ़ें

दरअसल, एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कोहली ने काले रंग का एक स्टाइलिश कार्डिगन पहन रखा था, जिस पर लाल दिल और उसके नीचे ‘A’ अक्षर कढ़ा हुआ था. इसके साथ उन्होंने नीली टी-शर्ट और आसमानी नीली जींस पहन रखी थी. यह खास निशान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, जहां कई फैंस ने इसे उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की ओर इशारा माना. यह इशारा फैंस को काफी पसंद आया और इससे मैदान के बाहर विराट कोहली की पारिवारिक जुड़ाव और उनकी सार्वजनिक छवि भी सामने आई.

कोहली ने फैन्स के लिए निकाला वक्त

चेहरे पर मुस्कान लिए विराट कोहली एयरपोर्ट पर पैपराजी से घिरे नजर आए और काफी सहज दिखे. विराट और अनुष्का ने नया साल दुबई में मनाया था, जहां न्यू ईयर ईव पर यह सेलिब्रिटी कपल एक रेस्तरां स्टाफ के साथ पोज़ देता हुआ भी नजर आया.

Advertisement

Virat Kohli can put all the Bollywood actors in shame 🔥 pic.twitter.com/Umuj8ZCYW0 — Vedant (@KohliXVedant) January 7, 2026

विजय हजारे में दिखा था दम

विराट कोहली ने हाल ही में विजय हज़ारे ट्रॉफी में बहुप्रतीक्षित वापसी की और 15 साल बाद पहली बार लिस्ट-ए क्रिकेट में हिस्सा लिया. पूर्व भारतीय कप्तान अब तक शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. उन्होंने अपनी दो पारियों में पहले 131 रन की शानदार पारी खेली और इसके बाद 77 रन की बेहतरीन पारी खेली. इस दौरान कोहली ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन का आंकड़ा भी पार किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने, साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: 'टेस्ट से जल्दी चले गए, गलतियां नहीं सुधारीं...', विराट कोहली को लेकर संजय मांजरेकर की तीखी टिप्पणी

घरेलू क्रिकेट में यह फॉर्म दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई शानदार वनडे सीरीज़ के बाद देखने को मिली है, जहां लगातार दो शतक और एक अर्धशतक की बदौलत भारत ने 2–1 से सीरीज़ अपने नाम की थी. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले भारतीय टीम को 8 जनवरी को वडोदरा में एकत्रित होना है, ऐसे में कोहली एक दिन पहले ही मुंबई पहुंच गए.

शुरुआत में उम्मीद थी कि कोहली 6 जनवरी को दिल्ली के लिए एक और विजय हज़ारे ट्रॉफी मैच खेलेंगे, लेकिन उन्होंने बेंगलुरु के पास अलूर में खेले गए इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: विराट कोहली के साथ काम करना चाहते हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर MrBeast, दूसरी बार किया अप्रोच

तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. यह फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर किए जाने के बाद भारत के लिए उनका पहला अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट होगा.

इस बीच, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ की तैयारी के लिए मुंबई में ट्रेनिंग करते हुए नजर आए. कोहली की तरह रोहित शर्मा ने भी पिछले महीने जयपुर में विजय हज़ारे ट्रॉफी के दो मुकाबले खेले थे.

---- समाप्त ----