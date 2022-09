Asia Cup 2022: अफगानिस्तान हारी तो पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने कर दी पाकिस्तानी अभिनेत्री की बोलती बंद

एशिया कप 2022 में बुधवार (7 सितंबर) को हुए मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया. इस नतीजे के साथ ही भारत एशिया कप से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया. मैच को लेकर गज़ब का माहौल बना रहा, सोशल मीडिया पर भी कई तरह के ट्रेंड्स देखने को मिले. पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा का एक ट्वीट भी इस दौरान सुर्खियों में बना रहा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री को मुंहतोड़ जवाब दिया.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान का मैच जब शुरू हुआ, तब अमित मिश्रा ने ट्वीट किया कि अगर आज अफगानिस्तान जीत जाती है तो वह पूरे हफ्ते अफगानी चाप खाएंगे. इस ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान की अभिनेत्री सेहर शिनवारी ने लिखा कि बेचार मिश्रा को अब पूरा हफ्ता गाय के गोबर पर बिताना पड़ेगा.

Will eat Afghani chaap whole week if Afganistan defeats Pakistan today. Fingers crossed. #AFGvsPAK

इसी ट्वीट का रिप्लाई करते हुए अमित मिश्रा ने लिखा कि मेरा पाकिस्तान आने का कोई भी प्लान नहीं है. अमित मिश्रा का यह ट्वीट ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ और फैन्स को बड़ा मज़ा आया. इस ट्वीट पर पाकिस्तानी अभिनेत्री ने भी जवाब दिया और लिखा कि इसके लिए पाकिस्तान क्यों आना है, क्या भारत में गाय का गोबर खत्म हो गया है.

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा के सोशल मीडिया पर ट्वीट ज़बरदस्त तरीके से वायरल होते हैं. उससे पहले भी वह कई ऐसे ट्वीट कर चुके हैं जो वायरल होते रहे हैं.

No, I have no plans of coming to Pakistan. 👍 https://t.co/HbFWeZSjij