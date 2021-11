Women BBL: टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत का बैट और बॉल से जलवा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पक्का

Women BBL: भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का वूमन्स बिग बैश लीग (WBBL) में भी जलवा जारी है. उन्होंने बैट और बॉल दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पक्का कर लिया है. हरमनप्रीत ने अपनी मेलबर्न रेनेगेड्स वूमन्स को प्लेऑफ में पहुंचाया. उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है. टूर्नामेंट में यह सम्मान पाने वाली हरमन पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं.

यदि मेलबर्न टीम खिताब जीतती है, तो हरमनप्रीत का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सम्मान और भी खास हो जाएगा. हालांकि अभी मेलबर्न रेनेगेड्स वूमन्स टीम को Challenger मैच (25 नवंबर को) खेलना है. टीम चैम्पियन बनने से अभी दो जीत दूर है.

Runs: 399 Wickets: 15 Player of the Match: 🏆🏆🏆 Congratulations @ImHarmanpreet for being named the WBBL Player of the Tournament. 👏 pic.twitter.com/wr7LQwhsJp

हरमनप्रीत का ऑलराउंडर प्रदर्शन

हरमनप्रीत ने टूर्नामेंट में अब तक 12 मैच खेले, जिसमें बल्ले से धमाल मचाते हुए 66.50 की औसत से 399 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 135.25 का रहा. इस दौरान उनका नाबाद 81 रन बेस्ट स्कोर रहा. गेंदबाजी में भी हरमनप्रीत ने विपक्षी टीम को चारो खाने चित किया है. हरमन ने गेंदबाजी में 20.40 की औसत से 15 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान 22 रन देकर 3 विकेट लेना उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा.

It had to be, didn't it? @ImHarmanpreet has been outstanding with bat 𝑎𝑛𝑑 ball for the @RenegadesWBBL and is your #WBBL07 Player of the Tournament! 👏 pic.twitter.com/nCBoyDec6R