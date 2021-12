IND vs NZ, Ajaz Patel: एजाज पटेल का बड़ा रिकॉर्ड, एक मैच में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर बने

IND vs NZ, Ajaz Patel: टीम इंडिया के खिलाफ मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है. इस टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने सभी 10 विकेट अपने नाम किए और फिर दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर स्पेशल उपलब्धि भी हासिल कर ली है. मुंबई में जन्मे एजाज ने इंग्लिश बॉलर इयान बाथम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साथ ही वेस्टइंडीज के कर्टनी वॉल्श समेत कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

दरअसल, एजाज पटेल एक टेस्ट में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 14 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने बाथम का रिकॉर्ड तोड़ा है. इससे पहले इयान बाथम ने फरवरी 1980 में मुंबई टेस्ट में भारत के खिलाफ 106 रन देकर 13 विकेट झटके थे. एजाज ने भी मुंबई के मैदान पर ही यह रिकॉर्ड तोड़ा है.

भारत के खिलाफ एक टेस्ट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मंस

न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज बने एजाज

एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 14 विकेट लेने वाले एजाज न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व स्पिनर डेनियल विटोरी को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 2000 और 2004 में 12-12 विकेट झटके थे. फिलहाल, एजाज से आगे रिचर्ड हेडली हैं, जिन्होंने 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट में 15 विकेट झटके थे.

