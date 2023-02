India USA Plane Deal: 'कभी सोचा नहीं था...', भारत-अमेरिका की डील पर हर्षा भोगले का ट्वीट वायरल

एयर इंडिया ने मंगलवार (14 फरवरी) को अमेरिका की बोइंग और यूरोपीय कंपनी एयरबस के साथ 70 अरब डॉलर की डील की. इस डील के मुताबिक एयरइंडिया को आने वाले समय में लगभग 500 एयरक्राफ्ट हासिल होने जा रहे हैं. जहां फ्रांस की एयरबस से एयर इंडिया को 250 नए एयरक्राफ्ट मिलेंगे, वहीं बोइंग से उसने 220 विमानों का समझौता किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस डील का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय कंपनी के आदेश से अमेरिका में 10 लाख नौकरियां आएंगी. बाइडेन के बयान से पता चलता है कि भारत किस तरह दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर है. व्हाइट हाउस ने जो बाइडेन का एक बयान जारी करते हुए कहा, 'इस खरीद से 44 राज्यों में दस लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और कई लोगों को को चार साल की कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी. यह घोषणा अमेरिका-भारत आर्थिक साझेदारी की ताकत को भी दर्शाती है.'

इस डील को लेकर भारत की जय जयकार हो रही है और पूरी दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत का लोहा मान रही है. मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा, ' मैंने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति एक बयान जारी करेगा कि एक भारतीय कंपनी द्वारा दिए गए आदेश से अमेरिका के 44 राज्यों में दस लाख नौकरियां आएंगी.

I hadn't imagined a day would come when an American President would issue a statement that an order placed by an Indian company would lead to "one million American jobs over 44 states..."