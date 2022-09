KL Rahul: मुश्किल पिच पर ऐसी बैटिंग! केएल राहुल की स्लो बैटिंग की आलोचना पर भड़के आकाश चोपड़ा

तिरुवनन्तपुरम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी-20 मैच में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रनों का स्कोर बनाया, जवाब में टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 20 बॉल शेष रहते हुए इस मैच में जीत दर्ज की. उप-कप्तान केएल राहुल ने इस मैच में 51 रनों की पारी खेली, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम था.



कई एक्सपर्ट्स और फैन्स ने सोशल मीडिया पर केएल राहुल के स्लो स्ट्राइक रेट की एक बार फिर आलोचना की, लेकिन तिरुवनन्तपुरम की मुश्किल पिच को देखते हुए कई पूर्व क्रिकेटर केएल राहुल के बचाव में भी आए. आकाश चोपड़ा ने खुलकर केएल राहुल का समर्थन किया और उनकी जमकर तारीफ भी की.

आकाश चोपड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बीती रात केएल राहुल की धीमी बल्लेबाजी की आलोचना करना बेहद गलत रहा, एक कारण रहा कि सामने वाली टीम 20 ओवर में सिर्फ 106 रन ही बना पाई और आपकी टीम भी कम स्कोर पर ही 2 विकेट गंवा चुकी थी. केएल राहुल द्वारा खेला गया वह एक टॉप नॉक था, उन्होंने वहां संघर्ष करने की कोशिश की. बहुत बढ़िया खेले.

The criticism of KL Rahul’s batting approach last night was seriously misplaced…there’s a reason why the opponents scored only 106 in 20 overs and your team was 2 down for not much. It was a top quality knock by KLR, for he chose to fight it out. Well played 👏👏 #IndvSA