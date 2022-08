Smriti Mandhana CWG 2022: अंग्रेज़ों पर कहर बनकर टूटीं स्मृति मंधाना, 23 बॉल में जड़ी तूफानी फिफ्टी, Video

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शनिवार (6 अगस्त) को भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 164 का स्कोर बनाया और एक बार फिर ओपनर्स ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई.

बल्लेबाजी में टीम इंडिया के लिए फिर स्मृति मंधाना ही सबसे बड़ी स्कोरर बनीं और उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रखा. स्मृति मंधाना की इसी धमाकेदार पारी के दमपर भारत की जीत हुई और टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में पहुंची.

इंग्लैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना ने सिर्फ 32 बॉल में 61 रनों की पारी खेली. इसमें उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के जड़े. स्मृति मंधाना ने सिर्फ 23 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी. अपनी पारी में स्मृति ने 190.62 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.

शेफाली के साथ की धुआंधार ओपनिंग

टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है. इंग्लैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में भी ऐसा ही हुआ, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने सिर्फ 47 बॉल में 76 रनों की साझेदारी की. इसमें 30 बॉल में 61 रन तो सिर्फ स्मृति के ही थे, जो बताते हैं कि वह किस रफ्तार के साथ रन बना रही थीं.

