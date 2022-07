Neeraj Chopra: पट्टी बांधकर जीता था सिल्वर, अब उसी चोट ने नीरज चोपड़ा को कॉमनवेल्थ गेम्स से कर दिया बाहर

बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं और इस बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार जैवलिन थ्रोअर और गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा चोट की वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं. 5 अगस्त को नीरज चोपड़ा का होना है, लेकिन वह फील्ड पर नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आराम की सलाह दी गई है. नीरज ने जब वर्ल्ड एथलेटिक्स इवेंट में सिल्वर जीता, उस वक्त ही यह चोट सामने आई थी तब उन्होंने पट्टी बांध कर गेम पूरा किया था.



नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर क्यों हुए?



टोक्यो ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को ग्रोइन एंजरी हुई है. हाल ही में खत्म हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के बाद नीरज चोपड़ा का टेस्ट हुआ था, वहां एंजरी को लेकर अपडेट मिला और एक महीने का आराम करने की सलाह दी गई. यही वजह रही कि नीरज चोपड़ा का कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 में हिस्सा लेना मुश्किल हो गया.

कब लगी थी नीरज चोपड़ा को चोट?



24 जुलाई को अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का फाइनल इवेंट था, यहां नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा. नीरज चोपड़ा ने यहां 88.13 मीटर दूर भाला फेंका और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. 2003 के बाद यह पहली बार हुआ जब किसी भारतीय प्लेयर ने इस चैम्पियनशिप में कोई मेडल जीता हो.



नीरज चोपड़ा को इसी फाइनल इवेंट के दौरान चोट लगी थी, तब उन्होंने पट्टी बांधकर अपनी थ्रो पूरी की थी. फाइनल इवेंट के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा था, ‘चौथे थ्रो में मुझे ग्रोइन में कुछ दिक्कत हुई, उसकी वजह से मैं अपनी कुछ थ्रो में पूरा एफर्ट नहीं डाल पाया था. लेकिन तमाम दिक्कतों के बीच रिजल्ट अच्छा ही निकला.’



नीरज चोपड़ा ने इवेंट के बाद कहा था कि थ्रो से पहले पट्टी बांध ली थी, अभी तो थाई ठीक है लेकिन बाकी टेस्ट के बाद ही पता लग पाएगा. इवेंट के बाद ही नीरज चोपड़ा का MRI स्कैन हुआ था, उसी के आधार पर नीरज चोपड़ा को आराम की सलाह दी गई थी.

