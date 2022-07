Jeremy Lalrinnunga: चोट खाई, दर्द से कराहे फिर भी डटे रहे...19 साल के जेरेमी लालरिनुंगा ने ऐसे जीता देश के लिए गोल्ड

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारत को एक और मेडल मिल गया है. वेटलिफ्टिंग के मुकाबले में 19 साल के जेरेमी लालरिनुंगा ने रविवार को इतिहास रच दिया है. जेरेमी ने रिकॉर्ड कुल 300 KG वजन उठाया और कमाल कर दिया. लेकिन ये मेडल इतनी आसानी से नहीं मिला, क्योंकि मैच के दौरान जेरेमी को चोट भी लगी.



दरअसल, वेटलिफ्टिंग का मुकाबला जब शुरू हुआ तब हर राउंड के साथ वजन बढ़ता ही जा रहा था. पहले राउंड में जेरेमी ने 136 किग्रा. का वजन उठाया था, जो आखिरी राउंड तक जाते-जाते 165 किग्रा. तक पहुंच गया.

क्लिक करें: कॉमनवेल्थ में भारत को एक और गोल्ड, वेटलिफ्टर जेरेमी ने किया कमाल

Gold 🥇medal it is !!



19 year old Jeremy Lalrinnunga does it in style lifts 160kg in C&J 2nd attempt despite in tremendous pain!



Wht a raw talent congrats 👏 to him!



Hope he get well soon.

Billion prayers with u champ .#JeremyLalrinnunga #CommonwealthGames #weightlifting pic.twitter.com/OzTAUffLpT