आसमान से भी ऊंची उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स NASA से रिटायर, अंतरिक्ष में बिताए 608 दिन

NASA की मशहूर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की लंबी और ऐतिहासिक सेवा के बाद एजेंसी से संन्यास ले लिया है. उनका रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से प्रभावी हुआ. सुनी विलियम्स ने अपने करियर में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर तीन मिशन पूरे किए और मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए.

NASA के मुताबिक, सुनीता विलियम्स ने कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो किसी भी NASA अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताए गए कुल समय में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. उन्होंने नौ स्पेसवॉक किए, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे 6 मिनट रही. यह किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे अधिक स्पेसवॉक समय है, जबकि कुल मिलाकर वह इस सूची में चौथे स्थान पर हैं. इसके अलावा, वह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली इंसान भी बनीं.

NASA प्रशासक जैरेड आइजैकमैन ने कहा कि सुनीता विलियम्स मानव अंतरिक्ष उड़ान की अग्रणी रहीं और उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने नेतृत्व से भविष्य के मिशनों की नींव रखी. उनके योगदान ने चंद्रमा के लिए आर्टेमिस मिशन और भविष्य में मंगल ग्रह की ओर बढ़ने की राह आसान की है.

2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से भरी उड़ान

सुनीता विलियम्स ने पहली बार दिसंबर 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से उड़ान भरी थी. इसके बाद 2012 में उन्होंने कजाखस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष की यात्रा की और अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर भी रहीं. हाल ही में वह जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष गई थीं और मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटीं.

पीढ़ियों को प्रेरित करेगा सुनीता का करियर

NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर की निदेशक वनेसा वाइचे ने कहा कि सुनीता का करियर नेतृत्व, समर्पण और साहस का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रेरित करता रहेगा.

रिटायरमेंट पर सुनी विलियम्स ने कहा कि अंतरिक्ष उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह रही है और NASA में बिताया गया समय उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके काम से चांद और मंगल मिशनों का रास्ता और मजबूत होगा.

