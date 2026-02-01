scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रूसी सीक्रेट सैटेलाइट 'लुच' टूटकर बिखर गया... अब पैदा हो रहा है ये खतरा

रूसी जासूसी उपग्रह 'लुच' 30 जनवरी 2026 को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में टूटकर बिखर गया. 2014 में लॉन्च हुआ यह सैटेलाइट GEO में अन्य उपग्रहों की जासूसी करता था. स्विस कंपनी s2A Systems ने इसके टूटने का वीडियो जारी किया. अंतरिक्ष विशेषज्ञ जोनाथन मैक्डॉवेल का मानना है कि स्पेस डेब्री से टक्कर हुई है. इससे GEO क्षेत्र में कचरे का खतरा बढ़ा है.

Advertisement
X
ये है रूस का सीक्रेट स्पाई सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में टूट चुका है. (Photo: Wiki)
ये है रूस का सीक्रेट स्पाई सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में टूट चुका है. (Photo: Wiki)

रूस का एक पुराना सैन्य उपग्रह 'लुच' 30 जनवरी 2026 को अंतरिक्ष में टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया. यह घटना पृथ्वी से बहुत ऊपर 'ग्रेवयार्ड ऑर्बिट' में हुई, जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (GEO) से कुछ सौ किलोमीटर ऊपर है. GEO वह ऊंचाई है जहां मौसम, संचार और टीवी सैटेलाइट्स रहते हैं. ये ऑर्बिट लगभग 36,000 किमी ऊपर है. 

उपग्रह क्या था और क्यों चर्चा में?

लुच उपग्रह को 2014 में रूस ने लॉन्च किया था. यह रक्षा मंत्रालय और FSB (रूसी खुफिया एजेंसी) के लिए बनाया गया था. पश्चिमी विशेषज्ञ इसे 'इंस्पेक्टर' या जासूसी सैटेलाइट मानते थे. यह GEO में अन्य सैटेलाइट्स के पास पहुंचकर उनकी जासूसी करता था.

सम्बंधित ख़बरें

Russia China Arctic
रूस-चीन क्यों जा रहे हैं आर्कटिक की ओर... अमेरिका-NATO के लिए परेशानी
Kamchatka Russia snowfall
होश उड़ा देगी ये बर्फबारी... कामचटका में सबकुछ बर्फ में दफन
THAAD missile defense system
ईरान पर हमला किसी भी वक्त... THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है जो अमेरिका मिडिल ईस्ट भेज रहा है
iran us war risk
रजा पहलवी की सीक्रेट मुलाकात और मिसाइलें तैनात... क्या ईरान-US में जंग होने वाली है?
Donald Trump Venezuela Oil
तेल का खेल! रूस की जगह अब वेनेजुएला बनेगा भारत का ऑयल पार्टनर, ट्रंप ने दिया ये बड़ा ऑफर

यह भी पढ़ें: बढ़ गई हैं हिमालय पर वो झीलें जो टूटने पर लाती हैं केदारनाथ जैसा 'प्रलय'... IIT रुड़की की स्टडी

इसमें अमेरिकी Intelsat सैटेलाइट्स और फ्रांसीसी मिलिट्री सैटेलाइट्स के पास रुककर संदिग्ध गतिविधियां की गईं थीं. 2025 अक्टूबर में इसका ईंधन खत्म होने पर इसे रिटायर कर ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज दिया गया था.

क्या हुआ 30 जनवरी को?

स्विस कंपनी s2A Systems ने ग्राउंड-बेस्ड ऑप्टिकल इमेजरी से एक छोटा टाइम-लैप्स वीडियो जारी किया. इसमें दिखा कि सुबह 6:09 UTC (भारत में लगभग 11:39 AM IST) पर उपग्रह अचानक चमका, टूटा और कई टुकड़ों में बिखर गया. वह घूमने लगा और उसके आसपास नए ऑब्जेक्ट्स दिखे.

Advertisement

कारण क्या हो सकता है?

खगोल वैज्ञानिक जोनाथन मैकडॉवेल का कहना है कि संभवतः अंतरिक्ष के कचरे से टकराव हुआ है. सामान्य रूप से रिटायर सैटेलाइट को 'पैसिवेट' किया जाता है – यानी बाकी ईंधन, बैटरी आदि को खाली कर दिया जाता है ताकि विस्फोट न हो. लेकिन शायद लुच पूरी तरह पैसिवेट नहीं था.

अगर डेब्री से टक्कर हुई, तो यह GEO और ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में कचरे की समस्या को और गंभीर दिखाता है. यह चिंता की बात है, क्योंकि ऊपर का माहौल पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या है SJ-100 एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जो भारत और रूस मिलकर बनाएंगे, क्या रणनीतिक अहमियत है इसकी

क्या खतरा है?

यह ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में हुआ, लेकिन टुकड़े GEO के करीब रह सकते हैं. GEO में हजारों महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स हैं – संचार, GPS, मौसम पूर्वानुमान, टीवी आदि. नए टुकड़े ट्रैकेबल हैं. अन्य सैटेलाइट्स से टकरा सकते हैं, जिससे 'केश-डे ब्रेकअप' जैसी श्रृंखला शुरू हो सकती है.

अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है क्योंकि सैटेलाइट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. रूस ने इस घटना पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. यह घटना अंतरिक्ष सुरक्षा की बड़ी चुनौती दिखाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि सैटेलाइट्स को रिटायर करते समय बेहतर पैसिवेशन जरूरी .

Advertisement

स्पेस डेब्री कम करने के लिए वैश्विक नियमों की सख्त जरूरत है. अंतरिक्ष अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी (इंटरनेट, बैंकिंग, मौसम) का आधार है – इसलिए इस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement